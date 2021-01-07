Gündem Çanakkale Boğazında binlerce ay denizanası görüntülendi Uzmanlar normal olmadığı konusunda uyardı
ÇANAKKALE

Çanakkale Boğazı'nda binlerce ay denizanası görüntülendi: Uzmanlar normal olmadığı konusunda uyardı

Çanakkale'de zıpkınla levrek balığı avlamak için 2020'nin son günü tüpsüz olarak dalış yapan 47 yaşındaki rekortmen dalgıç Müjdat Turan'ın, su altında çektiği yüzlerce denizanası görüntüsü şaşkınlık yarattı. Görüntüleri sosyal medya hesaplarından takipçileri ile paylaşan Turan, "Çanakkale Boğazı'nda yıllardan beri dalıyorum. Bu yoğunlukta ay denizanası olması çok şaşırtıcı" dedi. Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu ise, "Aslında normal bir durum değil. İklimsel değişimin, hem kara hem deniz sistemlerimizi etkilediği, dolayısıyla canlıların üreme davranışlarının değiştirdiğini gösteriyor" diye konuştu.

Haber Merkezi DHA
Binlerce ay denizanası Çanakkale Boğazı'na dalan dalgıç tarafından görüntülendi.
Binlerce ay denizanası Çanakkale Boğazı'na dalan dalgıç tarafından görüntülendi.

Rekortmen dalgıç Müjdat Turan, boyundan büyük, kilosundan daha ağır trofe avlarını çekip sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla fenomen oldu. 2020 yılının son gününde Kilitbahir köyü açıklarında zıpkınla levrek balığı avlamak için dalış yapan Turan, denizin altında binlerce ay denizanasıyla karşılaştı. Görüntü karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Turan, bu manzarayı sualtı kamerasıyla kaydetti. Turan'ın sosyal medya paylaştığı görüntüler, takipçilerini de şaşırttı.

Çanakkale Boğazı'nda binlerce ay denizanası: Normal bir durum değil
FOTOĞRAF 6
Title
Rekortmen dalgıç Müjdat Turan, boyundan büyük, kilosundan daha ağır trofe avlarını çekip sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla fenomen oldu. 2020 yılının son gününde Kilitbahir köyü açıklarında zıpkınla levrek balığı avlamak için dalış yapan Turan, denizin altında binlerce ay denizanasıyla karşılaştı. Görüntü karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Turan, bu manzarayı sualtı kamerasıyla kaydetti. Turan'ın sosyal medya paylaştığı görüntüler, takipçilerini de şaşırttı.
Title
Çektiği görüntüler hakkında açıklama yapan Müjdat Turan, Çanakkale Boğazı'nda yıllardan beri dalıyorum. Bu yoğunlukta ay denizanası olması çok şaşırtıcı. Yılbaşından önce Havuzlar mevkisinde levrek avı için dalışa gittim. Meraya geldiğimde suya girince her tarafımın bembeyaz denizanası olduğunu gördüm. Bu beni şaşırttı. O görüntüyü, çekmek istedim. Gerçekten çok yoğun bir denizanası vardı. Ürkütücü bir görüntüydü dedi.
Title
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu, bu tür denizanalarının daha çok kıyısal ve kirli suları tercih eden türler olduğunu, dünyanın hemen hemen her bölgesinde, tropikal ve subtropikal bölgelerde bulunduğunu söyledi. Türkoğlu, şöyle konuştu:
Title
Özellikle subtropikal bölgelerde yaz dönemlerinde 'medüz' ve kış dönemlerinde 'polip' olarak bulunurlar. Yüzer halde gördüğümüz deniz anaları medüz formunda olup, planktoniktirler. Bunlar oldukça büyük planktonik formlardır. Özellikle sonbaharda ve kısmen kışa doğru gonatları olgunlaşan dişi ve erkek bireyler üremek amacıyla daha çok dip sularda, 5-10 metrelik bölgelerde yumurtalar ve spermler aynı anda bırakılarak döllenme gerçekleşir.
Title
Döllenen yumurtalardan pre-larva olarak adlandırdığımız silli 'planula' larvaları oluşur. Bu larvalar birkaç gün planktonik olarak suda kaldıktan sonra kaya, taş gibi sert zeminlere tutunurlar. Bu aşamadan sonra polip dönemi başlar ve bentik bölgede polip yataklarını oluştururlar. Polip dönemi planula larvalarının sert zeminlere tutunmasıyla başlar. Sert zemine tutunan planula larvaları önce skifistoma ve daha sonra strobila yapılarına dönüşürler. Tıpkı karadaki bir bitki gibi dallanır ve çiçeklenirler. Tıpkı bitkilerden çiçeklerin kopması gibi olgun ve dallanmış strobilaların uçlarından 'efira' dediğimiz larvalar kopar. Biz, bunları postlarva olarak da adlandırabiliriz. 'Efira' larvaları gelişerek bildiğimiz denizanalarına (Medüz) dönüşürler.
Title
Bu denizanaları tekrar ilkbahar sonu ve yaz boyunca sularımızda, planktonca zengin kıyısal bölgelerimizde ve özellikle kirli bölgelerde bolca görülür. Aslında kasım sonu gibi bitmesi gereken yumurtlama ve döllenme olayı havaların sıcak gitmesi, suların sıcak olması, kış mevsimini henüz yaşayamamış olmamız nedeniyle olayın aralık sonuna, ocak ayı başına sarktığını görüyoruz. Aslında normal bir durum değil. Bu iklimsel değişimin, hem karasal hem denizsel sistemlerimizi etkilediği, dolayısıyla canlıların üreme davranışlarının değiştirdiğini gösteriyor. Zehirli bir denizanası değil. Ama kısmi olarak zararlı olabilir. Nematosis dediğimiz kimyasal içeren yapılar içeriyor. Bunlara özellikle hassas bireyler dokunduklarında kaşıntı yapabilir. Biraz uzak durmak gerekir.
Çanakkale Boğazı'nda binlerce ay denizanası: Normal bir durum değil
Çanakkale'de zıpkınla levrek balığı avlamak için 2020'nin son günü tüpsüz olarak dalış yapan 47 yaşındaki rekortmen dalgıç Müjdat Turan'ın, su altında çektiği yüzlerce denizanası görüntüsü şaşkınlık yarattı. Görüntüleri sosyal medya hesaplarından takipçileri ile paylaşan Turan, "Çanakkale Boğazı'nda yıllardan beri dalıyorum. Bu yoğunlukta ay denizanası olması çok şaşırtıcı" dedi. Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu ise, "Aslında normal bir durum değil. İklimsel değişimin, hem kara hem deniz sistemlerimizi etkilediği, dolayısıyla canlıların üreme davranışlarının değiştirdiğini gösteriyor" diye konuştu.

Bu yoğunlukta olması çok şaşırttı

Çektiği görüntüler hakkında açıklama yapan Müjdat Turan, "Çanakkale Boğazı'nda yıllardan beri dalıyorum. Bu yoğunlukta ay denizanası olması çok şaşırtıcı. Yılbaşından önce Havuzlar mevkisinde levrek avı için dalışa gittim. Meraya geldiğimde suya girince her tarafımın bembeyaz denizanası olduğunu gördüm. Bu beni şaşırttı. O görüntüyü, çekmek istedim. Gerçekten çok yoğun bir denizanası vardı. Ürkütücü bir görüntüydü" dedi.

Şaşkına çeviren görüntü: Binlerce denizanası sahile vurdu
GÜNDEM
Şaşkına çeviren görüntü: Binlerce denizanası sahile vurdu

Normal değil

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu, bu tür denizanalarının daha çok kıyısal ve kirli suları tercih eden türler olduğunu, dünyanın hemen hemen her bölgesinde, tropikal ve subtropikal bölgelerde bulunduğunu söyledi. Türkoğlu, şöyle konuştu:

  • "Özellikle subtropikal bölgelerde yaz dönemlerinde 'medüz' ve kış dönemlerinde 'polip' olarak bulunurlar. Yüzer halde gördüğümüz deniz anaları medüz formunda olup, planktoniktirler. Bunlar oldukça büyük planktonik formlardır. Özellikle sonbaharda ve kısmen kışa doğru gonatları olgunlaşan dişi ve erkek bireyler üremek amacıyla daha çok dip sularda, 5-10 metrelik bölgelerde yumurtalar ve spermler aynı anda bırakılarak döllenme gerçekleşir. Döllenen yumurtalardan pre-larva olarak adlandırdığımız silli 'planula' larvaları oluşur. Bu larvalar birkaç gün planktonik olarak suda kaldıktan sonra kaya, taş gibi sert zeminlere tutunurlar. Bu aşamadan sonra polip dönemi başlar ve bentik bölgede polip yataklarını oluştururlar. Polip dönemi planula larvalarının sert zeminlere tutunmasıyla başlar. Sert zemine tutunan planula larvaları önce skifistoma ve daha sonra strobila yapılarına dönüşürler. Tıpkı karadaki bir bitki gibi dallanır ve çiçeklenirler. Tıpkı bitkilerden çiçeklerin kopması gibi olgun ve dallanmış strobilaların uçlarından 'efira' dediğimiz larvalar kopar. Biz, bunları postlarva olarak da adlandırabiliriz. 'Efira' larvaları gelişerek bildiğimiz denizanalarına (Medüz) dönüşürler. Bu denizanaları tekrar ilkbahar sonu ve yaz boyunca sularımızda, planktonca zengin kıyısal bölgelerimizde ve özellikle kirli bölgelerde bolca görülür. Aslında kasım sonu gibi bitmesi gereken yumurtlama ve döllenme olayı havaların sıcak gitmesi, suların sıcak olması, kış mevsimini henüz yaşayamamış olmamız nedeniyle olayın aralık sonuna, ocak ayı başına sarktığını görüyoruz. Aslında normal bir durum değil. Bu iklimsel değişimin, hem karasal hem denizsel sistemlerimizi etkilediği, dolayısıyla canlıların üreme davranışlarının değiştirdiğini gösteriyor. Zehirli bir denizanası değil. Ama kısmi olarak zararlı olabilir. Nematosis dediğimiz kimyasal içeren yapılar içeriyor. Bunlara özellikle hassas bireyler dokunduklarında kaşıntı yapabilir. Biraz uzak durmak gerekir."

Marmara'da görülen ay denizanası için uyarı: Değdiğinde yakar
FOTOĞRAF 6
Title
Sıcak havalar nedeniyle özellikle oksijenin az olduğu Marmara ve Karadeniz'deki koy ve körfezlerde deniz anaları çokça görülmeye başladı.
Title
Akdeniz, Marmara Denizi, Van Gölü gibi Türkiye'nin birçok denizi ve tatlı su kaynağında yaptığı dalışlarla su altındaki doğal ve tarihi zenginliklerin ortaya çıkarılması çalışmalarında görev alan su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, Marmara Denizi'nde ay denizanasını görüntüledi.
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Ceylan'ın İstanbul Büyükada'da yaptığı dalış sırasında çektiği ay denizanasına ait görüntüyü, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, sosyal medya hesabından paylaşarak, bilgilendirme ve uyarıda bulundu.
Title
'DEĞDİĞİNDE YAKAR' <BR> <BR> Ay denizanasının Marmara Denizi'nin müdavimi olduğunu belirten Prof. Dr. Birpınar, şu bilgileri paylaştı: “Dokunaçlarıyla plankton ve yumuşakçalar toplayarak beslenir. Dünya okyanuslarının çoğunda bulunur. Ay denizanası düşük oksijen koşullarına güçlü bir tolerans gösterir...
Title
Dolayısıyla bolluğu, ortamdaki çözünmüş oksijen azlığının belirgin anlatımıdır. Körfez ve kapalı koylar, düşük oksijen konsantrasyonu nedeniyle ay denizanası için beslenme, büyüme ve hayatta kalma açısından avantajdır. Değdiğinde yakar. Medusa polipe benzer şekilde parçalanarak çoğalır
Title
'HAYATİ RİSK TAŞIYACAK ZARARI YOKTUR' <BR> <BR> Marmara Denizi'nde denizanalarının çok görüldüğü dönemlerde, denizin çok kirli olduğu yönünde yorumlar yapıldığına dikkati çeken Tahsin Ceylan ise, “Aslında bu doğru değil. Besin olduğu için, ayrıca Marmara ve Karadeniz'in suları daha soğuk olduğundan oraları tercih ediyorlar. Bir de kapalı koy ve körfezlerde oksijen az olduğu için o bölgeyi seviyorlar. Güçlü nematosistlere sahiptir. İnsan vücuduna dokunduğunda yakar, uzak durmak gerekiyor. Amonyak ve sıcak kompres yapıp üzerine konulduğunda geçer. Hayati risk taşıyacak bir zararı yoktur. Erkek ya da dişidir dedi.
Marmara'da görülen ay denizanası için uyarı: Değdiğinde yakar
Marmara Denizi'nin müdavimi ay denizanası, su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından İstanbul Büyükada'da görüntülendi. Ay denizanası için 'Değdiğinde yakar' uyarısında bulunuldu.
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