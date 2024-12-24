Çanakkale Boğazı'nda müsilaj: Kabus geri mi dönüyor?

Müsilajın genellikle eylül ve ekim aylarında görülmeye başladığını belirten Prof. Dr. Büyükateş, "Meteorolojik şartların düzenlenmesiyle müsilaj sistemden ayrılabiliyor. Ancak şu anda

deniz suyu sıcaklıkları yüksek ve güneşlenme süresi fazla.

Yağışlarla birlikte yüzeysel akış sonucu sisteme azot ve fosfor gibi besin elementleri taşınıyor. Tarımsal alanlardan gelen akışlar da bu durumu tetikliyor.

Kirleticilerin yoğunluğu, küresel iklim değişikliği ve mevsimsel kaymala