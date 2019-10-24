Çanakkale’de 125 kaçak göçmen yakalandı: 5 insan kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Gülpınar ve Kocaköy sahillerinde operasyon düzenledi. Gerçekleşen 3 ayrı operasyonda Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen Afganistan uyruklu 125 kaçak göçmeni yakalandı.

Haber Merkezi 24 Ekim 2019, 18:24 Son Güncelleme: 24 Ekim 2019, 18:34 DHA