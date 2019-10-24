Gündem Çanakkalede 125 kaçak göçmen yakalandı 5 insan kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı
ÇANAKKALE

Çanakkale’de 125 kaçak göçmen yakalandı: 5 insan kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Gülpınar ve Kocaköy sahillerinde operasyon düzenledi. Gerçekleşen 3 ayrı operasyonda Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen Afganistan uyruklu 125 kaçak göçmeni yakalandı.

Haber Merkezi DHA
Çanakkale'de düzenlenen 3 ayrı operasyonda 125 kaçak göçmen yakalandı.
Çanakkale'de düzenlenen 3 ayrı operasyonda 125 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 125 kaçak göçmen yakalandı.

Üç ayrı operasyonda 125 kaçak göçmen yakalandı

  • Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Gülpınar ve Kocaköy köylerinin sahillerinde yaptıkları 3 ayrı operasyonda Afganistan uyruklu 125 kaçak göçmeni yakaladı.

Göçmenlerle beraber 5 insan kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı. Operasyonlarda 1 minibüs ve 1 otomobile ise el konuldu.

Kaçak göçmenlerin ise Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edileceği öğrenildi.

Brezilya’da kıyılarındaki petrolü temizleyen 17 kişi hastaneye kaldırıldı: 5 bin askerde de aynı semptomların görülmesinden endişe ediliyor
DÜNYA
Brezilya’da kıyılarındaki petrolü temizleyen 17 kişi hastaneye kaldırıldı: 5 bin askerde de aynı semptomların görülmesinden endişe ediliyor
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

​Karşılaşmanın 3 boyutlu canlı anlatımı için tıklayınız.
Diyarbakırda HDPlilere tepki

Diyarbakır'da HDP'lilere tepki

HDP'li Sezai Temelli'ye şehit babasından anlamlı tepki.
Teröristlerden hain saldırı

Teröristlerden hain saldırı

MSB: Resulayn'da PKK/YPG saldırısında 5 asker yaralandı.
Vakti gelince<br>kapılar açılır

Vakti gelince
kapılar açılır

Cumhurbaşkanı kaymakam adayları kura töreninde konuştu.
Avrupa çaresiz

Avrupa çaresiz

​Önce görüşmek istediler, sonra ABD üzerinden açıklama yaptılar.
Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi

Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi

25 Ekim Cuma günü vizyona giriyor.

Sicilya'nın bilinmeyen yüzü:<br> İslama yakınlık DNA'larında var

Sicilya'nın bilinmeyen yüzü:
İslama yakınlık DNA'larında var

​Akdeniz adasında Müslümanların 200 yıllık hakimiyetinin izleri silinmedi.
Bakan Kurum: İmar denetçi sayısını 2 bin 100'e çıkarıyoruz

Bakan Kurum: İmar denetçi sayısını 2 bin 100'e çıkarıyoruz

​Bingöl'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi
Rus askerleri PYD'lilerle görüntülendi

Rus askerleri PYD'lilerle görüntülendi

​Teröristlerin kollarındaki peçleri söktüğü dikkatlerden kaçmadı.

Tümüyle reddediyoruz

Tümüyle reddediyoruz

​Dışişleri'nden Avrupa Parlamentosu'na Barış Pınarı tepkisi.
Petrolü temizleyen gönüllüler zehirlendi

Petrolü temizleyen gönüllüler zehirlendi

5 bin askerde de aynı semptomların görülmesinden endişe ediliyor.
Faiz kararını açıkladı

Faiz kararını açıkladı

Kurul 250 baz puanlık indirim kararı aldı.
Bir kere daha mahcup oldular

Bir kere daha mahcup oldular

Ömer Çelik, ABD ve Rusya ile mutabakatlara ilişkin konuştu.
Çanta içinde çöpün yanına bırakıp kaçtı

Çanta içinde çöpün yanına bırakıp kaçtı

Görgü tanıkları genç kadının yaptığını görünce ekiplere haber verdi.
PKK'dan yeni tabela oyunu

PKK'dan yeni tabela oyunu

​Rusya ve Esed rejimine yeni teklif: İsim değiştirelim!

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.