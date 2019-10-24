Çanakkale’de 125 kaçak göçmen yakalandı: 5 insan kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 125 kaçak göçmen yakalandı.
Üç ayrı operasyonda 125 kaçak göçmen yakalandı
- Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Gülpınar ve Kocaköy köylerinin sahillerinde yaptıkları 3 ayrı operasyonda Afganistan uyruklu 125 kaçak göçmeni yakaladı.
Göçmenlerle beraber 5 insan kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı. Operasyonlarda 1 minibüs ve 1 otomobile ise el konuldu.
Kaçak göçmenlerin ise Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edileceği öğrenildi.