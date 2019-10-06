Gündem Çanakkalede bir balıkçı tek seferde 15 ton kefal tuttu
ÇANAKKALE

Çanakkale'de bir balıkçı tek seferde 1.5 ton kefal tuttu

Çanakkale'de bir balıkçı tek seferde 1.5 ton kefal tuttu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 30 yıldır balıkçılık yapan 50 yaşındaki Recep Ceylan, lüfer için denize açıldığı 7 metrelik teknesiyle tam 1,5 ton kefal yakaladı.

Haber Merkezi DHA
Balıkçı yakaladığı, kefallerin kilosunu 15 TL'den sattı.
Balıkçı yakaladığı, kefallerin kilosunu 15 TL'den sattı.

Gelibolu ilçesinde balıkçı Recep Ceylan, teknesiyle lüfer avlamak için Saros Körfezi'ne açıldı. Recep Ceylan ve yanındakiler lüfer ağlarını denize bıraktı. Bir süre sonra ağırlaşan ağları çekmeye başlayan Ceylan ağlardaki kefalleri görünce büyük sevinç ve şaşkınlık yaşadı. Ağların çekilmesiyle teknenin içi kefalle doldu.

Güneyli iskelesine kefal dolu balıkla dönen Recep Ceylan, ağları temizlerken, kefalleri de kilosu 15 TL'den sattı.

  • Lüfer avlamak için çıktıkları denizde kısmetlerine kefal geldiğini belirten Recep Ceylan, "Rabbime şükürler olsun. İnşallah bir daha ki sefere lüferle döneriz" dedi.

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