Çanakkale'de yakalandı: Görenleri şaşkına çevirdi

Balıkçılar tarafından Çanakkale boğazında yakalanan 2,5 metre boyunda ve 40 kilo ağırlığındaki kılıç balığı, Bursa'nın Mudanya ilçesine getirildi.
Bir balıkçıda sergilenen dev kılıç balığıyla fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar birbirleriyle adete yarıştı. Vatandaşlar, bir okyanus balığının Marmara'da yakalanmasından endişe duyduklarını söyledi. Teşhir sorası kılıç balığı kilosu 60 liradan satışa sunuldu.
En ucuz balık sardalye 15 lira
Tezgahta balık çeşitleri çok olmasına rağmen fiyatlar yüksek. Balıkçılar, balığın az yakalandığını, fiyatların bu yüzden düşmediğini söyledi. En ucuz balık sardalye ve kilosu 15 lira. Karadeniz hamsisinin kilosu 20 - 25 liraya satılıyor. Kolyoz, istavrit, palamut 15, çinekop 30, barbun 35 liraya satılıyor. Norveç palamudu da denilen uskumrunun tanesi iriliğine göre 4-5 liraya alıcı buluyor.