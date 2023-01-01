Çanakkale’de kaçakçılıkla mücadele operasyonu: 41 tarihi eser ele geçirildi

TOKİ Çanakkale arsa kura sonuçları, başvuruların sona ermesinin ardından araştırılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi" kapsamında, arsa için 1 milyon 177 bin 56, iş yeri için 73 bin 135 başvuru yapıldığını açıkladı. 9 bin arsa kontenjanının verildiği Çanakkale müstakil ve hisseli arsa kura çekiliş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Peki Çanakkale TOKİ arsa başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Çanakkale arsa kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilecek? İşte detaylar.