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Çanakkale'deki orman yangınıyla ilgili yapılan 'Gün batımını doyasıya izleyemedim' paylaşımı tepki çekti

Çanakkale'deki 800 hektarı orman olmak üzere 1500 hektara yayılan yangını söndürme çalışmaları sürerken, sosyal medyada yapılan bir paylaşım tepki çekti. Yangın yüzünden günbatımını izleyemediğini ve yaşadığı hayal kırıklığını paylaşan şahıs eleştirilerin hedefi oldu.

13:59 . 23/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Çanakkale'deki orman yangınıyla ilgili tepki çeken paylaşım.

Çanakkale'deki orman yangınıyla ilgili tepki çeken paylaşım.

Çanakkale'de dün başlayan ve 24 saati aşkın süredir devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. 800 hektarı orman olmak üzere 1500 hektara yayılan yangının ilerlemesi dursa da bölgede alevlerle mücadele devam ediyor.


8 uçak 26 helikopter 693 arazöz ve sahadaki ekiplerin bölgede canla başla çalışmaları sürerken sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf büyük tepki çekti.

Günbatımını izleyememiş!

Instagram hesabından story paylaşan bir kişi, dumanların kapladığı gökyüzü fotoğrafına
"Çanakkale'deki yangı sebebiyle gün batımını doyasıya izleyememenin verdiği hayal kırıklığı"
notunu düştü.

Farklı mecralarda da paylaşılan bu fotoğraf eleştirilerin odağı oldu.



Çanakkale'deki orman yangını 2'nci gününde: Alevlerle mücadele sürüyor
Çanakkale'deki orman yangını 2'nci gününde: Alevlerle mücadele sürüyor

Çanakkale'de dün öğle saatlerinde başlayarak şiddetini artıran yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Alevlere 2 bin 659 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 639 arazöz ve iş makinesi müdahale ediyor. Orman yangını nedeniyle Çanakkale-Çan yolu tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı. Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiği çift taraflı olarak askıya alındı. Toplamda 337 hane ve bin 251 vatandaşın yaşadığı 9 köy tahliye edildi. Yaklaşık 83 vatandaş tedbir amaçlı hastanelere sevk edildi. Kronik rahatsızlığı olan 8 vatandaş müşahede altına alındı. Ulupınar köyünde 5 ev, Yağcılar köyünde 4 evde hasar meydana geldi. 85 küçükbaş 3 büyükbaş olmak üzere toplam 88 hayvan telef oldu. 10 ahırın hasar aldığı belirtildi. İşte Çanakkale'deki orman yangınına dair anbean yaşanan tüm gelişmeler...


Çanakkale 'de orman yangını: Gemi trafiği askıya alındı, altı köy boşaltıldı
Çanakkale 'de orman yangını: Gemi trafiği askıya alındı, altı köy boşaltıldı

Çanakkale'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Kepez bölgesindeki orman yangını nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin, geçici olarak güney-kuzey yönlü askıya alındığını, çift yönden tek yöne döndüğünü bildirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Çanakkale'deki yangına ilişkin yaptığı açıklamada "Rüzgarın etkisiyle maalesef yayıldı. Şu anda kuş uçuşu yaklaşık 15.1 km'lik bir hattı, 6 saat gibi kısa bir sürede kat etti. Bütün güçlerimizi yerleşim yerlerimizi korumaya odaklamış durumdayız. En kötü senaryoya göre hazırlık yapılıyor. 9 köy için tedbir alındı. Bunlardan 6'sı boşaltıldı. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadı" ifadelerini kullandı.


#Çanakkale
#Orman Yangını
#Instagram
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