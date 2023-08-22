Çanakkale Kepez'de orman yangınıyla amansız mücadele: Alevlere müdahale için Nene Hatun gemisi de yola çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Kepez bölgesindeki orman yangını nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin, geçici olarak güney-kuzey yönlü askıya alındığını, çift yönden tek yöne döndüğünü bildirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Çanakkale'deki yangına ilişkin yaptığı açıklamada "Rüzgarın etkisiyle maalesef yayıldı. Şu anda kuşuçuşu yaklaşık 15.1 kmlik bir hattı, 6 saat gibi kısa bir sürede katetti. Bütün güçlerimizi yerleşim yerlerimizi korumaya odaklamış durumdayız. En kötü senaryoya göre hazırlık yapılıyor. 9 köy için tedbir alındı. Bunlardan 6'sı boşaltıldı. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadı" ifadelerini kullandı.