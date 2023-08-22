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Çanakkale Kepez'de orman yangınıyla amansız mücadele: Alevlere müdahale için Nene Hatun gemisi de yola çıktı

Çanakkale Kepez bölgesinde orman yangınlarına müdahale sürerken çalışmalara destek vermek amacıyla Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi de yola çıktı. Saatte 9 bin 600 metreküp su basabilen yatayda 150, dikeyde 70 metre su püskürten yangın söndürme sistemli Nene Hatun gemisinin İstanbul'dan hareket ettiği bildirildi.

20:18 . 22/08/2023 Tuesday
AA
Nene Hatun gemisi

Nene Hatun gemisi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi"nin Çanakkale Kepez bölgesindeki yangına müdahale için bölgeye hareket ettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, saatte 9 bin 600 metreküp su basabilen yatayda 150, dikeyde 70 metre su püskürten yangın söndürme sistemli "Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi" Kepez bölgesindeki yangına müdahale için bölgeye hareket etti.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü de eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Çanakkale Kepez'de yaşanan orman yangını nedeniyle gemi trafiği, çift yönlü geçici olarak askıya alındı. Genel Müdürlüğümüze ait römorkörler olası bir müdahale için teyakkuz halinde beklerken ülkemizin ilk acil müdahale gemisi olan Nene Hatun gemimiz İstanbul'dan hareket etti." ifadelerini kullandı.


Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak güney-kuzey yönlü askıya alındı: En kötü senaryoya göre hazırlık yapılıyor
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak güney-kuzey yönlü askıya alındı: En kötü senaryoya göre hazırlık yapılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Kepez bölgesindeki orman yangını nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin, geçici olarak güney-kuzey yönlü askıya alındığını, çift yönden tek yöne döndüğünü bildirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Çanakkale'deki yangına ilişkin yaptığı açıklamada "Rüzgarın etkisiyle maalesef yayıldı. Şu anda kuşuçuşu yaklaşık 15.1 kmlik bir hattı, 6 saat gibi kısa bir sürede katetti. Bütün güçlerimizi yerleşim yerlerimizi korumaya odaklamış durumdayız. En kötü senaryoya göre hazırlık yapılıyor. 9 köy için tedbir alındı. Bunlardan 6'sı boşaltıldı. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadı" ifadelerini kullandı.


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#Nene Hatun
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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