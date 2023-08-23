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Çanakkale'deki orman yangını hava ulaşımını da vurdu: THY'nin Çanakkale-Ankara seferi iptal edildi

Çanakkale’de devam eden orman yangını büyüyerek devam ediyor. Alevlere karşı çok sayıda ekiple mücadele verilirken orman yangınından hava ulaşımı da etkilendi. Türk Hava Yolları'nın (THY) bu sabah 08.35’te Çanakkale Havalimanı’ndan Ankara seferinin orman yangını nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

00:02 . 23/08/2023 Çarşamba
IHA
THY, Çanakkale-Ankara seferini yangın nedeniyle iptal etti.

THY, Çanakkale-Ankara seferini yangın nedeniyle iptal etti.

Çanakkale’de devam eden orman yangını uçak seferini de iptal ettirdi.

Türk Hava Yolları'nın (THY) yarın sabah 08.35’te Çanakkale Havalimanı’ndan Ankara seferi orman yangını nedeniyle iptal edildi.Çanakkale’de devam eden orman yangını büyüyerek devam ediyor. Yangına bin 328 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 202 arazöz, 30 su tankeri ve 64 iş makinesi ile müdahale ediliyor. Merkeze bağlı Kayadere, Yağcılar, Ulupınar, Belen, Kalabaklı ve Aşağıokçular köyleri tedbir amaçlı tahliye edildi, Kızılcaören ve Taşlıtarla köyleri için ise tahliye planları yapıldı. Çanakkale-Çan karayolu araç ve Çanakkale Boğazı gemi trafiğine tedbir amaçlı kapatıldı. Öte yandan Türk Hava Yolları'nın (THY) yarın sabah 08.35’te Çanakkale Havalimanı’ndan Ankara seferi orman yangını nedeniyle iptal edildi.


Çanakkale 'de orman yangını: Gemi trafiği askıya alındı, altı köy boşaltıldı
Çanakkale 'de orman yangını: Gemi trafiği askıya alındı, altı köy boşaltıldı

Çanakkale'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Kepez bölgesindeki orman yangını nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin, geçici olarak güney-kuzey yönlü askıya alındığını, çift yönden tek yöne döndüğünü bildirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Çanakkale'deki yangına ilişkin yaptığı açıklamada "Rüzgarın etkisiyle maalesef yayıldı. Şu anda kuş uçuşu yaklaşık 15.1 km'lik bir hattı, 6 saat gibi kısa bir sürede kat etti. Bütün güçlerimizi yerleşim yerlerimizi korumaya odaklamış durumdayız. En kötü senaryoya göre hazırlık yapılıyor. 9 köy için tedbir alındı. Bunlardan 6'sı boşaltıldı. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadı" ifadelerini kullandı.


#Çanakkale
#Orman Yangını
#Türk Hava Yolları
#THY
#Ankara Seferi
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