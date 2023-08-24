Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'de salı günü öğle saatlerinde başlayan orman yangınını 48 saat dolmadan söndürüldü.





Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.





Yaklaşık, 4 bin 80 hektar alan yangından etkilendi. Alevlere 2 bin 659 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 639 arazöz ve iş makinesi müdahale etti.









Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

"48 saat dolmadan yangını kontrol altına aldık. Can kaybının olmaması tek tesellimiz.





Yangından etkilenen alanla ilgili bir çalışma yapıldı. 2 bin 650 hektarlık ormanlık alan olmak üzere 4 bin 80 hektarın etkilenmesi söz konusu.





10 uçak ve 38 helikopter ile müdahale edildi. Uçaklarımız 208 sorti yaptı.





İHA'lar bizim gözümüz ve kulağımız onlar bizim yangınla mücadelemizin en önemli unsurumuz.





24 saat boyunca havadalardı. 290 kara aracı kullanıldı. 3 bin 174 personel de yine sahada mücadele etti.





Kapatılan kara yolları ve boğaz trafiğe açılıyor.





Eskişehir'de çıkan yangında yine yoğun bir mücadeleyle kontrol altına alındı. Ülkemizde herhangi bir yangın söz konusu değil."









11 köy tahliye edildi

Herhangi can ve mal kaybı yaşanmaması adına, yangının tehdit ettiği yerleşim birimlerinde olası en kötü senaryoya karşı her türlü tedbir amaçlı 337 hanenin bulunduğu ve bin 251 vatandaşın yaşadığı 11 köy tahliye edildi. Bu köylerden Ulupınar köyünde 5 beş ev Yağcılar köyünde de 4 ev asar görmüş vaziyette.





Hayati tehlikesi olan vatandaş yok

Köylerden ilk etapta kronik hastalığı olan yaşlı vatandaşlar olmak üzere yaklaşık 83 kişi hastanelere sevk edildi. Bunlardan sadece kronik hastalığı olan 8’i müşahede altında tutuluyor. Vatandaşlardan herhangi birin hayati tehlikesi bulunmuyor.





88 hayvan telef oldu: 10 ahır hasar aldı

Bölgede 85'i küçükbaş 3'ü büyükbaş olmak üzere toplam 88 hayvan telef oldu. Ayrıca 10 ahır hasar aldı.





Çanakkale Boğazı tek yönlü açılacak

Çanakkale'deki orman yangınının 3'üncü gününde, hava araçlarının denizden su alabilmesi için saat 03.00 sıralarında çift yönlü askıya alınan Çanakkale Boğazı gemi trafiği, saat 11.00 itibaren güney-kuzey tek yönlü trafiğe açılacak. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Çanakkale'deki orman yangını nedeniyle çift yön geçici olarak askıya alınan Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin, saat: 11.00'den itibaren güney-kuzey tek yön olarak açılması planlanmaktadır" denildi.





Alevlerin etrafı çevrildi

Edinilen son bilgiye göre, bin 500 hektarlık bir alanda etkili olan alevlerin etrafı çevrilmiş durumda.





İşte yangınla ilgili yaşanan son gelişmeler:





Gerçek resim bir iki saate kadar netleşecek

14.40 Bakan Yumaklı yangınla ilgili son gelişmeleri aktardı: Rüzgar saatte 60 kilometre hıza ulaştı. Tüm hava araçları alevlerin enerjisini düşürmek için seferber edilmiş durumda. Alevlerin enerji düşümünden sonra arkadaşlarımız bölgede karşılayıp mümkün olduğu kadar başka yere sıçramaması için müdahaleleri yapacak. Gerekli tedbirleri almış durumdayız, şu anda yuğun duman mevcut. Gerçek resim bir iki saate kadar netleşecek. İnsansız hava araçlarından gelen bilgilerle gerekli tespitler yapılacak, müdahaleler olacak. Biz gerekli bilgilendirmeyi size yapıyoruz. Bunun dışındaki tahmin ya da yorumlar halkımızı farklı düşüncelere sevk edebilir. Sizlerden isteğim bizden gelen doğru bilgilere itibar edin. Büyük bir ordunun topladığı bilgileri sizlere ileteceğiz. Ayrıca bölgede yoğun bir trafik mevcut. İşlerini bitirenlerin bölgeden uzaklaşmasını rica ediyorum.

12.50 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Çanakkale'nin merkeze bağlı kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda başlayan yangının görüş mesafesini etkilemesi nedeniyle Çanakkale-Çan yolu trafiğe kapalı durumdadır. Karayolları genel müdürlüğünce 9 adet ekskavatör, 2 adet arazöz, 2 adet treyler çekici, 2 adet nakliye treyleri, 1 adet dozer, 1 adet lowbet ve 3 adet pikap (öncü) olmak üzere toplam 20 araç ve 29 personel ile çalışmalara destek verilmektedir. Yangına müdahale amacıyla Malkara-Çanakkale otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nü kullanan araçların ücretsiz geçişi sağlanmaktadır."









12.15 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çanakkale merkeze bağlı Damyeri mevkiinde dün öğle saatlerinde başlayıp hızla yayılan yangından şu ana kadar 95 kişinin etkilendiğini, durumu ciddi olan kimsenin bulunmadığını açıkladı. Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'ndeki 21 hastanın Erzin ve Lapseki devlet hastanelerine nakledildiği bilgisini veren Koca, 75 ambulans ve 4 UMKE ekibinin bölgede hazır beklediğini söyledi.









Bakan Yumaklı: Herhangi bir hayati tehlikesi olan vatandaşımız yok

10.30 Bakan Yumaklı yangınla ilgili son gelişmeleri aktardı:

"İki bin 700 personelle sahada mücadelemize devam ediyoruz. Kronik hastalığı olan 83 vatandaşımız tedbir amaçlı hastanelere sevk edildi. Bunlardan sadece 8’i müşahede altında. Herhangi bir hayati tehlikesi olan vatandaşımız yok. Çanakkale Boğazı çift taraflı olarak gemi trafiğine kapalı vaziyette. Hava araçları su alma faaliyetlerine süratle devam ediyor. Rüzgar hızla esmekte öğleden sonra 60 kilometre hıza ulaşacak. Nem ve rüzgar yangın söndürme faaliyetlerinde işimizi zorlaştırıyor. Düne göre daha avantajlıyız. Bütün kurumlar AFAD’ından jandarmasına Kızılay’ından STK’lara çok yoğun şekilde çalışmalara katılmaya devam ediyorlar. Yangın bölgesinin etrafı çevrildi, ilerlemesi durdurdu, ekipler alanı çevreledi. Öğleden sonra 4-5 gibi durum netleşir. Devlet Hastanesi ve üniversiteyle alakalı hiçbir risk yok. Söylenenler tamamen spekülasyon. Bilecik ve Bursa’daki yangınlar kontrol altına alındı."













Bakan Koca: Yangından toplam 83 kişi etkilendi

10.10 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Çanakkale’de meydana gelen orman yangında toplam 83 kişi etkilendi. 14’ü olay yerine görevlendirilen ambulanslarla, 48 kişi ise ayaktan hastanelere ulaştı. Ayrıca tedbir amaçlı Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi 13 palyatif bakım hastası ve göğüs hastalıkları servisinden 8 hasta olmak üzere 21 hastanın ambulanslarla nakli sağlanmıştır. Olay yerine 74 adet ambulans ve 4 UMKE aracı görevlendirilmiştir. Çanakkale ilinde 32 hizmet aracı şoförleriyle beraber görevlendirilmiştir. Yangın söndürme çalışmaları devam etmektedir. Çanakkale halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."









09:56 Çanakkale'deki orman yangınına müdahale için İstanbul'dan yola çıkan Nene Hatun Gemisi kente ulaştı, Merkez İskelesi'nde konuşlandırıldı.









Bakan Yumaklı bölgeyi havadan inceledi

08.30 Çanakkale’de dün saat 11.30 sıralarında çıkan ve yaklaşık 21 saattir devam eden orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ekipler günün aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahaleye başladı. Karadan da ekipler yangına müdahaleye devam ediyor.

Dün gece bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaklaşık 1500 hektar alanın etkilendiği orman yangının, havanın aydınlanmasının ardından helikopter ile havadan inceledi.









Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından “Gece görev yapabilen 4 helikopterimiz gün ağarana kadar sorti yaptı. Şu an itibarıyla 7 yangın söndürme uçağı ve 22 yangın söndürme helikopteri ile havadan müdahalemiz sürüyor. Kara gücümüzün cansiparane mücadelesi de aralıksız devam ediyor.” dedi.









Bakan Yerlikaya: Çanakkale boğazı kapatıldı

08.05 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Çanakkale’de meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Bölgeye; AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, Emniyet, Jandarma, Milli Savunma Bakanlığı, belediyeler ve özel idarelerden toplam;

2.659 personel

8 uçak

26 helikopter

240 arazöz

71 su tankeri

328 diğer araç ve iş makinesi

sevk edilmiştir.

Bölgedeki 9 köyde toplamda 337 hane ve 1.251 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Sarıcaeli Köyü yaşlı bakım evinden 72 vatandaşımız tahliye edilerek Terzioğlu KYK yurduna yerleştirilmiştir. Çanakkale-Çan Karayolu trafiğe amaçlı sivil araç trafiğine kapalıdır. Çanakkale Boğazı çift taraflı deniz ulaşımına kapanmıştır. Allah ülkemizi ve Milletimizi bütün afetlerden korusun. Geçmiş olsun."









AFAD: Bölgedeki 10 köyde 337 hane ve 1104 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi

07.20 Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Çanakkale’de dün çıkan orman yangınına müdahalenin aralıksız sürdüğü belirtilerek, "Orman Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Savunma Bakanlığı, belediyeler ve özel idarelerden toplam; 2 bin 240 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 71 su tankeri, 328 araç ve iş makinesi sevk edilmiştir. Bölgedeki 10 köyde 337 hane ve 1104 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Kızılay tarafından bölgedeki vatandaşlarımıza ve personele yemek ve içecek ikramı yapılmaktadır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

Çanakkale’de dün saat 11.30 sıralarında çıkan ve yaklaşık 19 saattir devam eden orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ekipler günün aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahaleye başladı.









Yanan alanlar drone ile görüntülendi. Görüntülerde yangının geniş bir alanda devam ettiği ve helikopterlerin havadan yangına müdahale ettiği görülüyor.

Yarasa helikopter olarak adlandırılan gece görüşlü 4 helikopter sabahın ilk saatlerine kadar görev yaptı.





Özel donanımlı helikopter, pilotların kasklarındaki geçe görüş sistemleri ile yangın bölgesinde 24 saat görev yapabiliyor. Söndürme çalışmalarına sabahın ilk ışıkları ile birlikte diğer hava araçlarının da katılması bekleniyor.









Bakan Yumaklı'dan köylere ziyaret

03.20 Çanakkale'de yaklaşık 15 saattir devam eden orman yangını bölgesinde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangın yönetim aracından İHA görüntülerini izleyerek yangın hakkında bilgiler aldı ve sonrasında yangından etkilenen köyleri ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geldi.









Bakan Yerlikaya: Bin 489 personel müdahale ediyor

00.50 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çanakkale’deki yangına ilişkin son durumu açıkladı. Yerlikaya paylaşımında yangın bölgesine 1 bin 489 personel 8 uçak 26 helikopter 240 arazöz 66 su tankeri 169 iş makinesinin sevk edildiğini ve Kayadere, Damyeri (Fevzi Çakmak Mahallesi), Yağcılar, Ulupınar, Belen, Kalabaklı, Aşağıokçular, Kızılcaören ve Taşlıtarla köylerindeki 1251 vatandaşın tahliyesinin tamamlandığını duyurdu. Yerlikaya paylaşımının devamında, “ Sarıcaeli Köyü yaşlı bakım evinden 45 vatandaşımız tahliye edilerek Terzioğlu KYK yurduna yerleştirildi. Tedbir amaçlı Çanakkale-Çan Karayolu sivil araç hatlarına kapatılmıştır. Çanakkale Boğazı tek kişilerin deniz taşımacılığına açılmıştır” ifadelerine yer verdi.









Bakan Yumaklı: Yangından bin 500 hektarlık alan etkilendi

00.15 Çanakkale’de dün saat 11.30 sıralarında başlayan ve yaklaşık 14 saattir devam eden 9 köyün etkilendiği orman yangınları sonrası bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgedeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, “Rüzgarın etkisiyle 15 kilometrelik bir alanı 6 saatlik bir sürede geçerek bir hat üzerinde yayıldı. Etkilenen alan 1500 hektar, 800 hektarı ormanlık geri kalanı ziraat alanı ve diğer alanlardan oluşuyor. Tedbiren 9 köyde önlemler alınmıştı, 6 köy boşaltılmıştı. Akşam saatlerinde kalan 9 köyde boşaltıldı. Bu köyler Kayadere, Damyeri, Belen Ulupınar, Yağcılar ve Kalabaklı, bu köyler akşam saatlerine kadar boşaltıldı. Bu köylerden Ulupınarda 3, Yağcılarda 4 ev şuana kadar tespit edildiği şekliyle yangından hasar görmüş durumda. Tedbiren 3 köyde akşam saatlerinde boşaltıldı. Bu köylerde Aşağıokçular, Taşlıtarla ve Kızılcaören. Havalimanına yakın Sarıcaeli köyü var. Bu köyle ilgili de değerlendirme yapılıyor. Gereken uyarılar yapıldı. Ancak köyün boşaltılmasıyla ilgili herhangi bir önlem alınmadı. Sarıcaeli köyüne yakın yaşlı evi var. Burada 41 yaşlı Kredi Yurtlar Kurumuna yerleştirildi. Bahsetmiş olduğumuz 9 köyden 29 vatandaş, Kredi Yurtlar Kurumunun yurtlarına yerleştirilmiş oldu.









Yakınımızda devlet hastanesi var, şuana kadar 14 kişi tedbiren nakledildi. Devlet Hastanesinde şuanda 150 hastamız var. 60 ambulans bekletiliyor. Şu anda herhangi bir tehdit yok ama her ihtimale karşı bu önlemler de alınmış durumda. Maalesef sosyal medyada çok sık speküle edilen bu durumun doğrusunu bu şekilde açıklamış olalım. Diğer spekülasyonlara itibar edilmesin. Üniversite de teyakkuz durumu devam ediyor. Orada da herhangi bir boşaltma söz konusu değil. Gündüz saatlerinde sıcaklığın çok yüksek olduğu rüzgarın saatte 70 kilometre ulaştığı neminde yüzde 19’larda olduğu bir dönemi yaşadık. An itibariyle sıcaklığın 25 derece, nemin yaklaşık yüzde 52 oranında ve rüzgarında 35 kilometre saatte olduğunu söyleyebilirim. Elbette hava şartları istediğimiz seviyede değil ama gündüz olduğu kadar bizi zorlayan seviyede değil. Şu an itibariyle gece olması hasebiyle yere inen mücadele edemeyen uçaklarımız var ancak 4 gece görüş helikopteriyle bu mücadeleye devam ediyoruz. Yaklaşık 260 arazöz ve iş makinesi ve 1500’e yakın personelimizle mücadelemiz devam ediyor. Sabah gün ışımasıyla birlikte gündüz açıkladığımız hava araçları ve helikopterlerin geri kalanları mücadeleye katılmış olacaklar. Çanakkale-Çan yolu kapalı. Çanakkale Boğazı da gece görüş helikopterlerimizin su alabilmesi için tek taraflı kapatıldı. Burada çok ciddi bir dayanışma var. Bu mücadelede bizim yanımızda oldukları için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.









Boğaz'da gemi trafiği askıya alındı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü: Çanakkale’deki orman yangını nedeniyle havadan müdahale araçlarının denizden su alabilmesini temininen Çanakkale Boğazı gemi trafiği, gece saat 03.00’ten itibaren geçici olarak çift yönlü askıya alındı.







