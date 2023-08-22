Çanakkale 'de orman yangını: Gemi trafiği askıya alındı, altı köy boşaltıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Kepez bölgesindeki orman yangını nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin, geçici olarak güney-kuzey yönlü askıya alındığını, çift yönden tek yöne döndüğünü bildirdi.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait römorkörler, yangının deniz kenarına inmesi durumunda olası bir müdahale için teyakkuza geçirildi." ifadeleri de kullanıldı.

Çanakkale'deki orman yangınına 36 hava aracıyla müdahale ediliyor

AFAD'dan yapılan açıklamada, Çanakkale Damyeri mevkisi yakınlarındaki orman yangınına müdahale edildiği belirtildi.

Yangının, belediyeler ve özel idarelerden toplam 421 personel, 10 uçak, 26 helikopter, 68 arazöz ve iş makinesiyle söndürülmeye çalışıldığı ifade edildi.

Orman yangını nedeniyle bölgedeki 6 köyün AFAD koordinasyonunda, jandarma ekiplerince tahliye edildiği, 3 köyde ise vatandaşları tahliye çalışmalarının sürdüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AFAD Başkanı Vali Okay Memiş bölgeye intikal etmektedir. Yangın bölgesindeki çalışmalara destek vermek amacıyla Tekirdağ AFAD İl Müdürü ile ekibi bölgeye yönlendirilmiştir. Çan kara yolu tedbir amaçlı sivil araç trafiğine kapatılmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz."

'EN KÖTÜ SENARYOYA GÖRE HAZIRLIK YAPILIYOR'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale merkezde çıkan orman yangınının, Kepez beldesi başta olmak üzere Çanakkale şehir merkezini teğet geçer halde ilerlediğini bildirdi.

Bugün ülke genelinde 29 orman yangını çıktığını belirten Yumaklı, bunlardan 26'sının kontrol altına alındığını, halihazırda Çanakkale merkez, Bursa'nın Yenişehir ve Karacabey ilçesinde devam eden 3 yangın bulunduğunu söyledi.

Yumaklı, şu anda içlerinde en ağırının Çanakkale'deki yangın olduğuna işaret ederek, "Saat 11.39 itibarıyla Damyeri mevkisinde başladı. Birkaç evin olduğu bir yerleşim yerinin yanındaki araziden çıktığını tespit ettik. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızlı bir şekilde yayıldı. Yangın kuş uçuşu yaklaşık 15,1 kilometrelik bir hatta 6 saat gibi kısa bir sürede mesafe katetti. Arkadaşlarımız belli mesafelerde durdurmaya çalıştı. Ancak yangının ilerlemesine sebep olan rüzgar o kadar şiddetli ki arkadaşlarımızın da bu çabalarının yetmediği anlar oldu ve onları da aşarak bir sonraki mesafeye geçti." ifadesini kullandı.

Yangın bölgesindeki rüzgarın saatte 70 kilometre hızla estiğini ve yüzde 19'luk bir nemin söz konusu olduğunu kaydeden Yumaklı, bu durumların yangınla mücadeleyi güçleştirdiğini anlattı.

Yumaklı, bütün güçleriyle yerleşim yerlerini korumaya odakladıklarına dikkati çekerek, "Sevindirici tarafı, şu anda Kepez beldesi başta olmak üzere yangın Çanakkale şehir merkezini teğet geçer halde ilerliyor." diye konuştu.

"9 köy için tedbir alındı"

En kötü senaryoya göre, AFAD koordinasyonunda orman teşkilatı ve diğer kamu kurum kuruluşlarının yangınla mücadeleye destek verdiğini belirten Yumaklı, "Çok spekülasyon yapıldığı için hemen söyleyeyim, devlet hastanesi ve üniversite teyakkuz halinde ama herhangi bir boşaltma söz konusu değil. 9 köy için tedbir alındı. Bunlardan Kayadere, Damyeri, Belen, Ulupınar, Yağcılar ve Kalabaklı boşaltıldı. İhtimalen de boşaltmaya hazır, Aşağı Okçular, Taşlı Tarla ve Kızılcaören köyleri var. Sevindirici taraf, şu ana kadar çok şükür herhangi bir can kaybımız söz konusu değil. " dedi.

Yumaklı, bölgedeki maddi hasarın ne kadar olduğuyla ilgili bir tespitin bulunmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"An itibarıyla 8 uçak, 26 helikopter, yaklaşık 180 arazöz ve iş makinesi, 1100'e yakın da personelle bu yangına müdahale ediliyor. Yangının belli bir aşamasında Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Veysel Tiryaki, İçişleri Bakan Yardımcımız, AFAD Başkanımız Okay Memiş ve Orman Genel Müdürümüz Bekir Karacabey bölgeye hareket etti. Şu anda onlar orada çalışmaları koordine ediyorlar. Ben de bu bilgiyi verdikten sonra yola çıkacağım ve Çanakkale'ye gidip arkadaşlarımızın yanında, onlara destek olup onların koordinasyonunda yangının söndürülme çalışmalarını yerinde izlemiş olacağım."

Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği 21.30'da güney-kuzey yönlü geçişlere açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Kepez bölgesindeki orman yangını nedeniyle, tek yöne döndürülen Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiğinin, tekrar kuzey-güney yönlü olarak gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, " Çanakkale Boğazı gemi trafiği, kuzey-güney yönlü olarak saat 21.30’da başlayacak. " ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanı Koca'dan Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin açıklama:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çanakkale'deki orman yangınında dumandan etkilenin 4 kişinin tedavisinin sürdüğünü, yangın nedeniyle 23 ambulans ve 4 Ulusal Medikal Arama Kurtarma Ekibinin (UMKE) yer aldığı 85 sağlık personelinin görevlendirildiğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün saat 12.54'te Çanakkale merkezde başlayan orman yangınında 4 kişi dumandan etkilenmiş olup, tedavileri devam etmektedir. Yangın sebebiyle 23 ambulans ve 4 UMKE timi ile toplam 85 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır. Çanakkale halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

Bakan Tunç: CEKUT ekipleri yola çıktı

Çanakkale'deki orman yangınını söndürme çalışmalarına ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tunç, Ceza İnfaz Kurumları Arama Kurtarma (CEKUT) ekiplerinin Çanakkale'deki orman yangınının söndürülmesine yönelik çalışmalara destek için 13 farklı ilden yola çıktığını bildirdi.





Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çanakkale'de devam eden orman yangınını kontrol altına almak için fedakarca mücadele eden "orman kahramanlarına" kolaylıklar dileyerek, şunları kaydetti:





"AFAD koordinasyonunda çok sayıda arama kurtarma ekibinin yanı sıra CEKUT ekipleri de 13 farklı ilden araç ve ekipmanları ile yangın söndürme çalışmalarına destek için yola çıkmışlardır. Dualarımız Çanakkale'deki vatandaşlarımız ve yangın söndürme çalışmalarına katılan orman teşkilatı ve diğer tüm teşkilatlarla."





Çanakkale 'de devam eden orman yangınını kontrol altına almak için fedakarca mücadele eden #Orman Kahramanlarımıza kolaylıklar diliyorum.



AFAD Koordinasyonunda çok sayıda arama kurtarma ekibinin yanısıra (CEKUT) Ceza İnfaz Kurumları Arama Kurtarma Ekipleri de 13 farklı ilden… pic.twitter.com/PIiXa36QKg — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) August 22, 2023

"736 vatandaş tahliye edildi"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Çanakkale'deki orman yangını nedeniyle 736 vatandaşın tedbir amaçlı tahliye edildiğini bildirdi.





Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.





"Ormanın kahramanlarının" rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Altun, şunları kaydetti:





"Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi, 1328 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 202 arazöz, 30 su tankeri ve 64 iş makinesiyle, meydana gelen yangını en kısa sürede kontrol altına almak için büyük mücadele veriliyor. Bölgede 736 vatandaşımız tedbir amaçlı tahliye edilirken, Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınının devam ettiği bölgeye intikal etmiştir."





#Çanakkale merkezde çıkan orman yangınından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.#OrmanınKahramanları rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.



Nene Hatun Acil Durum Müdahale… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 22, 2023

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