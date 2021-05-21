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POLİTİKA

Canan Kaftancıoğlu hakkında zorla getirme kararı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş tarafından fotoğraflanmasıyla ilgili davada CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun ‘Suç işlemeye tahrik’ ve ‘Suçu ve suçluyu övme’ suçlarından 10 buçuk yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk celsesi görüldü. Mahkeme, ihtara rağmen duruşmaya katılmayan sanık Kaftancıoğlu hakkında "zorla getirme" kararına hükmetti.

Haber Merkezi DHA
Canan Kaftancıoğlu hakkında zorla getirme kararı
Suat Özçağdaş, kendisini CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun gönderdiğini söylemişti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş tarafından fotoğraflanmasıyla ilgili sosyal medya hesabından "Yine gidecektir" şeklinde paylaşım yaptığı gerekçesiyle "Suç işlemeye tahrik" ve "Suçu ve suçluyu övme" suçlarından hakkında 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılan Canan Kaftancıoğlu'nun yargılanmasına başlandı.


Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Canan Kaftancıoğlu katılmazken avukatı Lahika Karaduman yer aldı. Duruşmada Fahrettin Altun'un avukatı Abdulmelik Yavaşçı da hazır bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması olayında Kaftancıoğlu hakkında dava açıldı
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması olayında Kaftancıoğlu hakkında dava açıldı

Cezalandırılmasını istiyoruz

Avukat Abdulmelik Yavaşçı şikayetlerinin devam ettiğini belirterek "Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Suat Özçağdaş hakkında 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan dava açılmış olup derdesttir. Dava dosyamızın bu dosyayla birleştirilmesini talep ediyoruz. Sanığın dosya içerisindeki beyanlar ve delillere göre suç işlediği sabittir, cezalandırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

  • Sanık avukatı Karaduman ise "Müvekkilimi gelecek celse hazır edeceğiz, müvekkilim görevi sebebiyle mazeretlidir" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evini fotoğraflayan CHP’li başkandan delil karartma
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evini fotoğraflayan CHP’li başkandan delil karartma

"Zorla getirme" ihtarına rağmen duruşmaya katılmadı

Ara kararını açıklayan mahkeme, tensip zaptında duruşmaya gelmemesi halinde hakkında zorla getirme emri düzenleneceği ihtar edilmesine rağmen duruşmaya katılmayan Canan Kaftancıoğlu hakkında zorla getirme emri düzenlenmesine karar verdi. Anadolu Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dosyanın örneğinin istenmesine ve dosyaların birleştirilmesi hususunda mahkemeye sorulmasına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

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Fahrettin Altun’un evini görüntüleyen CHP’li Başkan: Bilgi istendiğinde lazım olur diye çektim

İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın 21 Nisan 2020 tarihinde aynı partiye mensup iki kişiyle birlikte Üsküdar, Kuzguncuk Mahallesi'ne geldiği ve Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile ailesi tarafından kullanılan bahçeli evi görüş alanına alarak kendisine ait cep telefonuyla fotoğraf çektiği anlatılıyor.

İddianamede Özçağdaş'ın görüntüleri CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na göndermek suretiyle ifşa ettiği belirtiliyor. Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabından yayımladığı "CHP ilçe başkanı görevini yaparak ve partisinin talimatıyla inşaatın yasak olduğu arsayı kontrol etmek için gitmiştir, yine gidecektir. CHP ilçe başkanına kamunun malım koruduğu, halkın hakkım hukukunu gözettiği için kimse dokunamaz" şeklinde paylaşımı iddianamede belirtiliyor.

  • İddianamede Canan Kaftancıoğlu hakkında "Suç işlemeye tahrik" ve "Suçu ve suçluyu övme" suçlarından toplamda 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

CHP'li İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın İletişim Başkanı Altun'un evini gizlice görüntülemesi hakkında soruşturma başlatıldı
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CHP'li İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın İletişim Başkanı Altun'un evini gizlice görüntülemesi hakkında soruşturma başlatıldı

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, İletişim Başkanı Altun'un evini gizlice görüntüledi
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