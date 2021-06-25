Canan Kaftancıoğlu ve Fatih Portakal dalga geçmişti: 18 yaş üstündekilerin aşılanmasına başlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mayıs ayının başlarında haziranda yoğun bir aşı sevkiyatı olacağını duyurarak "Yaz dönemi itibarıyla da 18 yaş ve üstü herkesin aşılanması için yoğun bir çaba içindeyiz" açıklamasında bulunmuştu.

Bakan Koca: Yaz döneminde 18 yaş üstü aşılanabilir

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet de Bakan Koca'yla yaptığı görüşmeyi köşesine taşıyarak "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görüşmemizde, 'Yaz döneminde 18, belki de 16 yaş üstü herkes aşılanabilir' dedi" bilgisini paylaşmıştı.

KORONAVİRÜS Yazın 18 yaş da aşılanacak

CHP'li Kaftancıoğlu: Yüzü kızarmayacak nasıl olsa

Bu açıklama üzerine Twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Yaz bitiminde bu sözü hatırlatılınca yüzü kızarmayacak nasıl olsa. Bir hekimin göz göre göre bu derece yalan söyleyebilmesi, gerçekleri perdelemesi, yeri geldiğinde bilimi çarpıtması benim ağrıma gidiyor. Değer mi? Mesleğinden, vatandaştan utanmıyorsa kendinden utanır insan" demişti.

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Fatih Portakal: İ-nan-mı-yo-rum

Benzer şekilde FOX TV'nin eski sunucusu Fatih Portakal da Twitter hesabından paylaşımda bulunmuş, Bakan Koca'nın mesajıyla ilgili haberi alıntılayarak "İ-nan-mı-yo-rum" sözleriyle dalga geçmişti.

18 yaş üstündekilerin aşılanması bugün başladı

Kovid-19'la mücadele kapsamında 18 yaş ve üstündekilerin aşılanmasına bugün itibariyle başlandı. Randevu alarak Ankara Şehir Hastanesi'ne gelen 18-24 yaş arasındakiler, Kovid-19 aşısının birinci dozunu oldu.

KORONAVİRÜS 18 yaş ve üstündekilerin aşılanmasına başlandı