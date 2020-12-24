Canan Kaftancıoğlu'na Halk TV'de soru soracak gazeteciler yayına alınmadı

Barış Yarkadaş’tan Kaftancıoğlu’na ikinci bombardıman: Yavşaklığı deşifre ettim

Eski CHP vekili Barış Yarkadaş, katıldığı bir programda CHP içindeki taciz ve tecavüz olayıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Canan Kaftancıoğlu tarafından şov yapmakla suçlanan Yarkadaş, Kaftancıoğlu'na tepki göstererek, 'Canan hanım beni bu işin içine katınca benim de doğal olarak kendisine cevap verme hakkım oldu. Niye? Çünkü ben yavşakça ilişkiyi deşifre ettim. Ortaya çıkarttım, üstüne gittim. Yavşaklığa izin vermeyeceğiz hiçbir koşulda. Öyle bir şey yok' ifadelerini kullandı.