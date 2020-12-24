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POLİTİKA

Canan Kaftancıoğlu'na Halk TV'de soru soracak gazeteciler yayına alınmadı

CHP’ye yakınlığıyla bilinen Halk TV’de; CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na soru soracak gazeteciler yayına alınmadı. Halk TV'de Gökmen Karadağ'ın sunduğu programa katılacağı ve Salim Şen, Miyase İlknur, Barış Pehlivan, Aytunç Erkin'in soruların yanıtlayacağı duyurulan Canan Kaftancıoğlu, programa tek başına çıktı. Gazeteciler yayına alınmazken Kaftancıoğlu, Gökmen Karadağ'ın sorularını cevapladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kaftancıoğlu'nun çıktığı programa gazetecilerin katılması engellendi.
Kaftancıoğlu'nun çıktığı programa gazetecilerin katılması engellendi.

CHP İstanbul teşkilatında patlak veren çok sayıda taciz vakasının sosyal medyada ve ekranlarda gündem olması ardından CHP’ye yakınlığıyla bilinen Halk TV’de; CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na soru soracak gazeteciler yayına alınmadı. Kaftancıoğlu, taciz vakalarını örtbas etmekle suçlamıştı.

Bu iddiaların ardından Halk TV'de Gökmen Karadağ'ın sunduğu programa katılacağı ve Salim Şen, Miyase İlknur, Barış Pehlivan, Aytunç Erkin'in soruların yanıtlayacağı duyurulan Canan Kaftancıoğlu, programa tek başına çıktı. Gazeteciler yayına alınmazken Kaftancıoğlu, Gökmen Karadağ'ın sorularını cevapladı.

Barış Yarkadaş’tan Kaftancıoğlu’na ikinci bombardıman: Yavşaklığı deşifre ettim
OYNAT 01:40
Barış Yarkadaş’tan Kaftancıoğlu’na ikinci bombardıman: Yavşaklığı deşifre ettim
Eski CHP vekili Barış Yarkadaş, katıldığı bir programda CHP içindeki taciz ve tecavüz olayıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Canan Kaftancıoğlu tarafından şov yapmakla suçlanan Yarkadaş, Kaftancıoğlu'na tepki göstererek, 'Canan hanım beni bu işin içine katınca benim de doğal olarak kendisine cevap verme hakkım oldu. Niye? Çünkü ben yavşakça ilişkiyi deşifre ettim. Ortaya çıkarttım, üstüne gittim. Yavşaklığa izin vermeyeceğiz hiçbir koşulda. Öyle bir şey yok' ifadelerini kullandı.

CHP’deki tacizleri ifşa eden Barış Yarkadaş Halk TV’den kovulmuştu

  • Eski CHP vekili Barış Yarkadaş, CHP İstanbul teşkilatında peş peşe patlak veren taciz vakalarına sessiz kalmayarak sosyal medya hesabından ve televizyon ekranlarından bu iddiaları dile getirmişti.
  • Kaftancıoğlu’nun Halk TV yönetimine Barış Yarkadaş’ın ekrana çıkarılmaması için baskı yaptığı, Halk TV yönetiminin aldığı kararla, Yarkadaş'ın her salı katıldığı 'Şimdiki Zaman' adındaki program yayından kaldırıldı.
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