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POLİTİKA

Canan Kaftancıoğlu'na hapis cezası: Siyasi yasak getirildi

Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 'kamu görevlisine hakaret', 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından verilen toplam 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onadı.

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Canan Kaftancıoğluna hapis cezası: Siyasi yasak getirildi
Canan Kaftancıoğlu'na 4 yıl 11 ay 20 hapis cezası

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya paylaşımları ve televizyon kanalındaki konuşmaları nedeniyle İstanbul 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. 6 Eylül 2019 tarihinde sona eren yargılama soncunda Kaftancıoğlu'na hapis cezası verildi. Kaftancıoğlu, avukatı aracılığıyla kararı temyiz etti. Kaftancıoğlu'nun mahkumiyet kararına ilişkin temyiz incelemesi Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nce tamamlandı. Yargıtay 3'üncü Dairesi, Kaftancıoğlu'na 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak' suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu gerekçesiyle onadı. Kaftancıoğlu'na, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezası ise 1 yıl 9 ay olarak düzeltilerek onandı.

SİYASİ YASAK GETİRİLDİ

Cumhurbaşkanına hakaretten 1 yıl 9 ay, Kamu görevlisine hakaretten 1 yıl 6 ay 20 gün, Türkiye Cumhuriyeti devletini alanen aşağılama 1 yıl 8 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Canan Kaftancıoğlu'na ayrıca siyasi yasak getirildi.

'TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI' SUÇUNDAN BOZMA

Kaftancıoğlu'na, 'PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan verilen 1 yıl 6 ay hapis ile 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan verilen 2 yıl 8 hapis cezaları ise bozuldu. Bozma gerekçesinde ise Kaftancıoğlu'nun, sosyal medya paylaşımı ve televizyon kanalındaki konuşmaları nedeniyle 'PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan cezalandırıldığı anımsatılarak, bu eylemlerin söz konusu suçun unsurlarını oluşturmadığı kaydedildi. Kararda, "Terör örgütü propagandası yapma suçunun oluşması için terör örgütü ile ilgili bir öğretinin, düşüncenin veya inancın başkalarına tanıtılması, benimsetilmesi ya da yayılması amacıyla yapılmasının yanında terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, bu yöntemleri övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde yapılması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçu açısından ise muhalif kişiliği ile bilinen Kaftancıoğlu'nun sosyal medyadaki paylaşımlarının bütünü incelendiğinde atılı suçun unsurlarının oluşmadığına dikkat çekildi.

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