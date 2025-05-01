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Çankırı'da sağanak ve dolu: Sekiz bin dönüm tarım alanı zarar gördü

Çankırı'da sağanak ve dolu: Sekiz bin dönüm tarım alanı zarar gördü

20:551/05/2025, Perşembe
DHA
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Çankırı'da sağanak ve dolu: Sekiz bin dönüm tarım alanı zarar gördü
Çankırı'da sağanak ve dolu: Sekiz bin dönüm tarım alanı zarar gördü

Çankırı'da etkili olan sağanak ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkilerken, nedeniyle yaklaşık 8 bin dönüm tarım alanı zarar gördü.

Kızılırmak ilçesine bağlı Kapaklı ve Karamürsel köylerinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kapaklı ve Karamürsel köylerinde ekim yapılmak için hazırlanan çeltik arazileri sağanak olumsuz etkilendi. Bölgede yapılan ilk incelemede ekim için hazırlanan yaklaşık 8 bin dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü öğrenildi.




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