​Canlı bomba öldürüldü: Mardin’i kana bulayacaktı

Şüpheli, polisin ‘dur’ ihtarına ve havaya ateş açmasına rağmen onlara doğru koşup, üzerindeki bombayı patlatmaya çalıştı.

Mardin Nusaybin’de elindeki patlayıcıyı infilak ettirmeye çalışan bir terörist öldürüldü. Terör örgütü PKK/KCK’nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik Mardin İstihbarat Polisi’nce yapılan çalışmada, Nusaybin’de polislere yönelik saldırı gerçekleştirmek amacıyla bir örgüt mensubunun kaçak olarak ülkeye girdiği bilgisine ulaşıldı.

ÜZERİNDEN 2,5 KİLO BOMBA ÇIKTI