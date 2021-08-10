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MARDİN

Canlı bomba öldürüldü: Mardin’i kana bulayacaktı

Mardin Nusaybin’de polislerin üzerine koşup elindeki bombayı patlatmaya çalışan bir terörist vurularak öldürüldü. Suriye uyruklu teröristin üzerindeki patlayıcının 2,5 kg olduğu belirlendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Canlı bomba öldürüldü: Mardin’i kana bulayacaktı
Şüpheli, polisin ‘dur’ ihtarına ve havaya ateş açmasına rağmen onlara doğru koşup, üzerindeki bombayı patlatmaya çalıştı.

Mardin Nusaybin’de elindeki patlayıcıyı infilak ettirmeye çalışan bir terörist öldürüldü. Terör örgütü PKK/KCK’nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik Mardin İstihbarat Polisi’nce yapılan çalışmada, Nusaybin’de polislere yönelik saldırı gerçekleştirmek amacıyla bir örgüt mensubunun kaçak olarak ülkeye girdiği bilgisine ulaşıldı.

ÜZERİNDEN 2,5 KİLO BOMBA ÇIKTI

  • Bu kapsamda ekipler dün sabah saatlerinde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurmak istedi. Şüpheli, polisin ‘dur’ ihtarına ve havaya ateş açmasına rağmen onlara doğru koşup, üzerindeki bombayı patlatmaya çalıştı. Şüpheli, polis tarafından vurularak öldürüldü. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken şüphelinin üzerindeki patlayıcı, uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi. Teröristin Suriyeli uyruklu olduğu öğrenildi. Etkisiz hale getirilen teröristin üzerinde 2,5 kilogram patlayıcı olduğu belirlendi.
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