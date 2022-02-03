Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy huzurunda 8 anlaşmaya imza atıldı. İki lider, imzaların ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Yüksek düzeyli stratejik konseyimizin 10'uncu toplantısını gerçekleştirdik. İki yıl sonra Ukrayna'yı tekrar ziyaret etmekten büyük onur duyuyorum.

"TÜRKİYE ARABULUCULUK İÇİN ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIR"

Ziyaretimiz hassas bir döneme denk geldi. Kırım dahil olmak üzere Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğimizi tekrar etmek istiyorum.

Türkiye, Karadeniz'den komşusu Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk için üzerine düşeni yapmaya hazırdır.

Krizin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk temelinde Minsk Anlaşması çerçevesinde barışçıl yöntemlerle sona erdirileceğine samimiyetle inanıyoruz.

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OYNAT 01:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan arabuluculuk mesajı: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kırım dahil olmak üzere Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğimizi tekrar etmek istiyorum.' dedi. Türkiye'nin Moskova ile Kiev arasında arabuluculuk için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu vurgulayan Erdoğan, 'Sorunun barışçıl ve diplomatik yöntemlerle çözüleceğine inanıyoruz.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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EKONOMİK GELİŞMELER

Ticaret hacmimizi 10 milyar dolar hedefine yükseltmek için atılacak adımları değerlendirdik. Az önce imzalanan serbest ticaret anlaşmasının bu hedefe hızlıca taşıyacağına yürekten inanıyorum.

Türk şirketlerinin Ukrayna'da altyapı projelerini başarıyla tamamlamaları bizleri gururlandırıyor. Turizm alanındaki işbirliğimiz de giderek güçleniyor. Salgına rağmen geçtiğimiz yıl 2 milyondan fazla Ukraynalı dostumuzu ülkemizde ağırladık. Bu sene de yeni rekorlar kıracağımıza eminim. Görüşmelerimizde Kırım Tatarları başta olmak üzere soydaşlarımızın durumunu da değerlendirdik, ortak projeleri ayrıntılarıyla gözden geçirdik.

DÜNYA Ukrayna Savunma Bakanı açıkladı: Bayraktar TB2’ler Ukrayna’da üretilecek

"ERDOĞAN'A VE TÜRKİYE'YE MİNNETTARIM"

Zelenskiy'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Dostlarım ziyarete geldiğinde mutlu oluyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyareti için teşekkür ediyorum. Tam 30 yıl önce Ukrayna ile Türkiye diplomatik ilişkileri tesis ettiler. Ülkelerimiz serbestlik anlaşmasını imzaladı, bu tarihi bir olay. Herkesi kutluyorum.

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Ticaret hacmimiz 7 milyar dolara ulaştı, bu da 10 milyar dolarlık hedefimizin mümkün olduğunu gösteriyor. Egemenliğimize ve toprak bütünlüğümüze destek için ve Kırım Plaformu'na katılımı için Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Ukrayna ile Rusya arasında arabuluculuk girişimleri için Erdoğan'a minnettarım.

Bugün imzaladığımız anlaşma, BAYKAR Makina İHA’larının Ukrayna’daki üretimini genişletecek.

İki ülke arasında imzalanan anlaşmalar.

ANLAŞMALAR NELERİ KAPSIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy'nin Marinskiy Sarayı'ndaki baş başa ve heyetler arası görüşmesinin ardından çeşitli anlaşmalar imza altına alındı.

Serbest Ticaret Anlaşması, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Ukrayna Başbakanı Denis Şmilhal tarafından imzalandı.

Gençlik Politikası alanında iş birliği anlaşması, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba tarafından imza altına alındı.

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Teknik İşbirliği Mutabakat Muhtırası'na Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba imza attı.

Türk Standartları Enstitüsü ile Ukrayna Bilimsel Araştırma ve Standardizasyon, Belgelendirme ve Kalite Sorunları Hakkında Eğitim Merkezi arasında mutabakat muhtırasını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba imza altına aldı.

4 Aralık 2009 tarihinde Kiev'de imzalanan Kanun Uygulayıcı Birimlerin İşbirliği Anlaşması'nın tadil edilmesine yönelik protokolü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastirskiy imzaladı.

Yüksek Teknoloji ve Havacılık/Uzay Sanayii Alanında İşbirliğine Dair Çerçeve Anlaşması'na, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov imza attı.

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Ortak Gümrük Komitesi Tesis Edilmesine İlişkin Protokolü ve Yetkili Ekonomik Operatör Programlarının Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Eylem Planı'nı, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ile Ukrayna Devlet Gümrük Servisi Başkanvekili Vyaçeslav Demçenko imzaladı.