Gündem Canlı yayın öncesi İmamoğlunu destekleyenler sessiz
POLİTİKA

Canlı yayın öncesi İmamoğlu'nu destekleyenler sessiz

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu’nun saat 21.00’da başlayacak ortak yayını için sosyal medyada açılan #BYvsEİ etiketine dün geceden beri binlerce tweet atıldı. Etiket ile Binali Yıldırım’ı destekleyenler büyük ölçüde paylaşım yaparken CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nu destekleyenlerin sessizliği dikkat çekti. İmamoğlu, son 10 gündür agresif davranışları ve yalanları ortaya çıkınca büyük tepkiler almıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ortak canlı yayın öncesi CHP'deki sessizlik dikkat çekiyor.
Ortak canlı yayın öncesi CHP'deki sessizlik dikkat çekiyor.

İstanbul 23 Haziran yerel seçimlerine kısa bir süre kala Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde canlı yayında bir araya gelecek.

Ortak yayın öncesi, sosyal medyada açılan #BYvsEİ etiketine dün geceden beri binlerce tweet atıldı.

İmamoğlu'nu destekleyenler sessiz

Etiket ile Binali Yıldırım’ı destekleyenler büyük ölçüde paylaşım yaparken CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nu destekleyenlerin sessizliği dikkat çekti.

Büyük prestij kaybı yaşadı

YSK’ya ‘hıyanet içinde’, kendisine soru soran esnafa ‘beyni uyuşmuş’ nitelemesi yapan İmamoğlu, valiye ‘it’ demiş, destekçileri bile tepki gösterince, “İt demedim, ‘basit’ dedim” şeklinde herkesi güldüren bir açıklama yapmıştı. Bu gelişmelerden sonra İmamoğlu büyük bir prestij kaybı yaşadı.

Ve proje raydan çıktı
SEÇİM
Ve proje raydan çıktı
  • Canlı yayın Yeni Şafak'ın sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.
Tarihi yayın başladı

Tarihi yayın başladı

Yıldırım ve İmamoğlu'nun ortak yayınını izlemek için tıklayın.
Saadet tabanına çağrı

Saadet tabanına çağrı

​Erbakan'ın yol arkadaşları: Yarın büyük pişmanlıklar yaşamayalım
CHP tabanı sessiz

CHP tabanı sessiz

​Ortak canlı yayın öncesi, sesleri çıkmadı.
Son takımını açıkladı

Son takımını açıkladı

​G.Saray'dan sonra oynayacağı takım belli oldu.
Herkes haddini bilsin

Herkes haddini bilsin

​Çavuşoğlu, İdlib'deki saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.
Kendi dilinden<br>kendi portresi

Kendi dilinden
kendi portresi

CHP adayının portresi özel bir video ile TVNET'te.
Son rakam açıklandı

Son rakam açıklandı

Irak'ın kuzeyinde PKK'ya darbe üstüne darbe.
Avucunuzu yalarsınız

Avucunuzu yalarsınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı.
İhracat<br> lideri açıklandı

İhracat
lideri açıklandı

​Türkiye'nin 'ilk 1.000 ihracatçısı' belli oldu.
Trump'ın<br>suçlaması saçmalık

Trump'ın
suçlaması saçmalık

​Rusya'dan 'Umman Körfezi' olayına ilişkin açıklama.
Fenalık geçirdiler

Fenalık geçirdiler

​Sınava 2 dakika kala yetiştiler, babaları gözyaşlarını tutamadı.
Listeye 2 çizik daha

Listeye 2 çizik daha

Şırnak'ta öldürülen teröristler bakın kim çıktı.
Yüzde yüz doldu

Yüzde yüz doldu

​Amazon Nehri'nden sonra ikinci sırada.
Borç açıklandı

Borç açıklandı

F.Bahçe'ye bağımsız denetçiden dikkat çeken uyarı.
Eninde sonunda belli olacak

Eninde sonunda belli olacak

Bahçeli, hemşehri dernekleri temsilcileriyle bir araya geldi.
Projelerle boş vaatler kapışacak!

Projelerle boş vaatler kapışacak!

Adaylar bugün televizyonda karşı karşıya gelecek.
23 ile yeni uyarı

23 ile yeni uyarı

​Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.