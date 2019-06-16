Canlı yayın öncesi İmamoğlu'nu destekleyenler sessiz

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Selçuk'tan YKS'ye girecek öğrencilere mesaj

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, YKS'ye girecek öğrencilere ilişkin yayımladığı mesajda "Her öğrenci bir sınav kağıdından, işaretlediği bir optik formdan, en nihayetinde aldığı sınav sonucundan çok daha fazlasıdır. Ben her öğrenciye, her gence bu kıymetle bakıyorum. Başarı bir gökkuşağı ise sınav sadece oradaki bir yağmur damlasıdır" dedi.