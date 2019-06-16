Canlı yayın öncesi İmamoğlu'nu destekleyenler sessiz

İstanbul 23 Haziran yerel seçimlerine kısa bir süre kala Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde canlı yayında bir araya gelecek.
Ortak yayın öncesi, sosyal medyada açılan #BYvsEİ etiketine dün geceden beri binlerce tweet atıldı.
İmamoğlu'nu destekleyenler sessiz
Etiket ile Binali Yıldırım’ı destekleyenler büyük ölçüde paylaşım yaparken CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nu destekleyenlerin sessizliği dikkat çekti.
Büyük prestij kaybı yaşadı
YSK’ya ‘hıyanet içinde’, kendisine soru soran esnafa ‘beyni uyuşmuş’ nitelemesi yapan İmamoğlu, valiye ‘it’ demiş, destekçileri bile tepki gösterince, “İt demedim, ‘basit’ dedim” şeklinde herkesi güldüren bir açıklama yapmıştı. Bu gelişmelerden sonra İmamoğlu büyük bir prestij kaybı yaşadı.
- Canlı yayın Yeni Şafak'ın sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.