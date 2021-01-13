Gündem Çantadan çıkan kemiklerden alınan doku örnekleri Adli Tıp Kurumuna gönderildi
SAKARYA

Çantadan çıkan kemiklerden alınan doku örnekleri Adli Tıp Kurumu’na gönderildi

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde çanta içerisinde bulunan ve insana ait olduğu tahmin edilen kemiklerden alınan doku örnekleri, İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kemiklerden elde edilecek DNA profili, kayıp başvurularıyla karşılaştırılacak.

Haber Merkezi DHA
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü’ndeki otopsi merkezine götürülen kemiklerin kol ve bacağa ait olduğu ortaya çıktı.
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü’ndeki otopsi merkezine götürülen kemiklerin kol ve bacağa ait olduğu ortaya çıktı.

Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi ile Adapazarı ilçesi Karakamış Mahallesi arasından geçen Çark Deresi'nde eski bir çanta içinde insana ait olduğu düşünülen kemikler bulundu. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü’ndeki otopsi merkezine götürülen kemiklerin kol ve bacağa ait olduğu ortaya çıktı. Kemiklerden alınan doku örneği, DNA profilinin çıkartılarak kayıp başvurularıyla karşılaştırılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Çanta içinde bulundurlar: İnsan kemiği olduğu tahmin ediliyor
FOTOĞRAF 14
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Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi ile Adapazarı ilçesi Karakamış Mahallesi arasından geçen Çark Deresi'nde eski bir çanta içinde insana ait olduğu düşünülen kemikler bulundu.
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Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürülen kemiklerin kol ve bacağa ait olduğu ortaya çıktı.
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Kemiklerden alınan doku örneği, DNA profilinin çıkartılarak kayıp başvurularıyla karşılaştırılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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Çanta içinde bulundurlar: İnsan kemiği olduğu tahmin ediliyor
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çanta içerisinde bulunan ve insana ait olduğu tahmin edilen kemiklerden alınan doku örnekleri, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kemiklerden elde edilecek DNA profili, kayıp başvurularıyla karşılaştırılacak.


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