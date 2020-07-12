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ANTALYA

Antalya'da feci kaza: Çarptığı yaya ölünce önce kaçtı, sonra teslim oldu

Çarptığı yaya ölünce önce kaçtı, sonra teslim oldu

Antalya'da feci bir kaza meydana geldi. Yolun karşına geçmeye çalışan Sedat Kayar'a (42) otomobil çarptı. Yolda yaklaşık 40 metre sürüklenen Kayar yaşamını yitirirken, sürücü Murat K. otomobiliyle kaçtı. Çarpan otomobilin düşen plakası kaza yerinde kalırken, Murat K. kısa süre sonra yaklaşık bir kilometre ileride polise teslim oldu.

Haber Merkezi DHA
Yolun karşısına geçmeye çalışan Sedat Kayar, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti, geriye bu fotoğraf kaldı.
Yolun karşısına geçmeye çalışan Sedat Kayar, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti, geriye bu fotoğraf kaldı.

Kaza, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Yaya geçidi bulunmayan bulvar üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Sedat Kayar'a, Murat K. yönetimindeki 34 FYU 38 plakalı otomobil çarptı.

DHA
Otomobilin çarpması sonucu ylda yaklaşık 40 metre sürüklenen Sedat Kayar yaşamını yitirdi.

Sürücü kaçtı

  • Çarpmanın şiddetiyle savrulan Kayar önce otomobilin camına çarptı daha sonra araç ile refüj arasında yaklaşık 40 metre sürüklendi. Kayar, kan içinde yerde kalırken, sürücüsü Murat K. otomobiliyle kaza yerinden kaçtı.

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Yaya hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Kayar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kayar'ın ayağından fırlayan terlikle çarpan aracın plakasının aynı yere düştüğü görüldü. Kayar'ın diğer ayağındaki terlik ise bulvar üzerinden geçen araçların arasında kaldı.

DHA
Sürücü Murat K. kısa süre sonra yaklaşık bir kilometre ileride polise teslim oldu.

Sürücü bir kilometre ileride bekledi

  • Bu sırada olay yerinden kaçan sürücü yaklaşık bin kilometre ileride Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2362 Sokak'ta aracını park edip durumu arkadaşlarına haber verdi. Arkadaşları ise kaza yerine gelerek yaralı kişinin durumu hakkında bilgi alıp, arkadaşlarının panik yapıp kaçtığını ve ileride beklediğini söyledi.

Polis Murat K.'nin yanına giderek otomobilde inceleme yaptı. Murat K. ilk ifadesinde hızlı gitmediğini, yayanın bir anda yolu atladığını söyledi. Sürücü gözaltına alınıp polis merkezine götürülürken, Kayar'ın cansız bedeni ise yapılan kontrollerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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