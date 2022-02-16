'Casusluk' suçundan yargılanan DEVA Parti'li Metin Gürcan hakkında iddianame kabul edildi

DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan'ın 'Siyasal ve askeri casusluk' suçundan hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan savcılık iddianamesi kabul edildi.
DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan'ın 'Siyasal ve askeri casusluk' suçundan hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan savcılık iddianamesi kabul edildi.
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