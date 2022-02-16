'Casusluk' suçundan yargılanan DEVA Parti'li Metin Gürcan hakkında iddianame kabul edildi

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Mustafa Sarıgül: Muhalefet partileri ABD Başkanı Biden’e hesap sormalı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Bizim hiçbir ittifakla yakınlığımız, temasımız yok. Biz milletimizle ittifak yapmaya devam edeceğiz. Siyaseti kulislerde, lobilerde, yuvarlak masalarda değil, sokakta ve halkın içinde yapmaya devam edeceğiz” dedi. ABD Başkanı Joe Biden’in “Türkiye’de iktidarı değiştirmek için muhalefet partilerine destek vermek lazım” sözlerine tepki gösterdiklerini hatırlatan Sarıgül, “Türkiye’deki muhalefet partileri korkmadan, çekinmeden, medeni cesaretimizle, bütün gücümüzle o siyasi partilerde bu hesabı sormalılar” ifadelerini kullandı.