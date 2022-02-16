Gündem Casusluk suçundan yargılanan DEVA Partili Metin Gürcan hakkında iddianame kabul edildi
POLİTİKA

'Casusluk' suçundan yargılanan DEVA Parti'li Metin Gürcan hakkında iddianame kabul edildi

DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan'ın 'Siyasal ve askeri casusluk' suçundan hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan savcılık iddianamesi kabul edildi.

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Haber Merkezi Diğer
Casusluk suçundan yargılanan DEVA Partili Metin Gürcan hakkında iddianame kabul edildi
Metin Gürcan

DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan'ın 'Siyasal ve askeri casusluk' suçundan hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan savcılık iddianamesi kabul edildi.

İYİ Parti ve HDP paralel düşünüyor
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İYİ Parti ve HDP paralel düşünüyor

Casusluktan tutuklanan Metin Gürcan’ın sorgusu ortaya çıktı: Sana bu paraları niye verdiler
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Casusluktan tutuklanan Metin Gürcan’ın sorgusu ortaya çıktı: Sana bu paraları niye verdiler

DEVA Parti'li Metin Gürcan’ın Türkiye’nin Suriye politikasını sızdırdığı ortaya çıktı
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DEVA Parti'li Metin Gürcan’ın Türkiye’nin Suriye politikasını sızdırdığı ortaya çıktı

DEVA Partili Metin Gürcan’a ‘casusluk’ gözaltısı
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DEVA Partili Metin Gürcan’a ‘casusluk’ gözaltısı

DEVA Partili Metin Gürcan casusluktan tutuklanmıştı: 'Zarf içinde para aldığı' görüntüler ortaya çıktı
OYNAT 00:59
DEVA Partili Metin Gürcan casusluktan tutuklanmıştı: 'Zarf içinde para aldığı' görüntüler ortaya çıktı
DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi olan Metin Gürcan, siyasi ve askeri casusluktan tutuklandı. Metin Gürcan'ın casusluk yaptığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Gürcan'ın, yabancı ülkelerin diplomatlarıyla restoran, otopark ve hotelde buluştuğu, verdiği bilgiler karşılığında ise içinde para olduğu öğrenilen zarfı elden aldığı tespit edildi.


Koronavirüse yakalandı

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Joao Pereira: "Trabzonspor'un şampiyon olmasını istiyorum"

Trabzonspor’da 4 yıl boyunca forma giyen ve uzun süre boyunca kaptanlık görevini de üstlenen Portekizli sağ bek Joao Pereira, bordo-mavili takımın bu sezon ki başarısını ve şampiyonluk yolunda ki ilerleyişini değerlendirdi.
Altı muhalefet liderinin toplantısında İYİ Parti krizi büyüyor: 'CHP bizsiz iktidarın hayalini bile kuramaz'
Gündem

Altı muhalefet liderinin toplantısında İYİ Parti krizi büyüyor: 'CHP bizsiz iktidarın hayalini bile kuramaz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın geçtiğimiz gün Ahlatlıbel’de yaptığı toplantının yankıları sürüyor. Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olma uğruna tavizler vermesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i rahatsız ettiği konuşuluyordu. 6 liderin toplantısındaki Akşener krizi hakkında İYİ Parti kanadından bir açıklama daha geldi. İYİ Parti'li Bilal Karaca, “CHP bizsiz iktidarın hayalini bile kuramaz” dedi.
Mustafa Sarıgül: Muhalefet partileri ABD Başkanı Biden’e hesap sormalı
Gündem

Mustafa Sarıgül: Muhalefet partileri ABD Başkanı Biden’e hesap sormalı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Bizim hiçbir ittifakla yakınlığımız, temasımız yok. Biz milletimizle ittifak yapmaya devam edeceğiz. Siyaseti kulislerde, lobilerde, yuvarlak masalarda değil, sokakta ve halkın içinde yapmaya devam edeceğiz” dedi. ABD Başkanı Joe Biden’in “Türkiye’de iktidarı değiştirmek için muhalefet partilerine destek vermek lazım” sözlerine tepki gösterdiklerini hatırlatan Sarıgül, “Türkiye’deki muhalefet partileri korkmadan, çekinmeden, medeni cesaretimizle, bütün gücümüzle o siyasi partilerde bu hesabı sormalılar” ifadelerini kullandı.

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