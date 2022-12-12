Çavuşoğlu: Antalya'da sel sırasında kalp krizi geçiren bir kişi hayatını kaybetti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da yaşanan sel felaketiyle ilgili, "Bir vatandaşımız kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Tüm ekiplerimiz Antalya'da. İçişleri Bakanımız da bölgeye gitti. Süreci Cumhurbaşkanımız da yakından takip ediyor" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da yaşanan sel felaketiyle ilgili açıklamada bulundu.
Trt Haber'in haberine göre, Çavuşoğlu, "Bir vatandaşımız kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Tüm ekiplerimiz Antalya'da. İçişleri Bakanımız da bölgeye gitti. Süreci Cumhurbaşkanımız da yakından takip ediyor" ifadelerini kullandı.