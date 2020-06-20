Çavuşoğlu: Bazı ülkelerin Türkiye’yi riskli gruba alması konusunda hayal kırıklığına uğradık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Turist gönderen tüm ülkeler ile irtibatlarımızı sürdürdük. Bazı ülkelerin Türkiye’yi riskli gruba alması konusunda hayal kırıklığına uğradık. Bizim turizm endüstrimiz yabancı turistlerin de hizmetine hazır" dedi.