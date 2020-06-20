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POLİTİKA

Çavuşoğlu: Bazı ülkelerin Türkiye’yi riskli gruba alması konusunda hayal kırıklığına uğradık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Turist gönderen tüm ülkeler ile irtibatlarımızı sürdürdük. Bazı ülkelerin Türkiye’yi riskli gruba alması konusunda hayal kırıklığına uğradık. Bizim turizm endüstrimiz yabancı turistlerin de hizmetine hazır" dedi.

Haber Merkezi İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kovid-19 salgını sürecinde, Türkiye 120’den fazla ülkeye tıbbi ekipman sağladı. Biz bir yandan Kovid-19 ile mücadele ederken gücümüzü de dünyaya gösterdik" ifadelerini kullandı.

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