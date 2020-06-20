Çavuşoğlu: Bazı ülkelerin Türkiye’yi riskli gruba alması konusunda hayal kırıklığına uğradık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kovid-19 salgını sürecinde, Türkiye 120’den fazla ülkeye tıbbi ekipman sağladı. Biz bir yandan Kovid-19 ile mücadele ederken gücümüzü de dünyaya gösterdik" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kovid-19 salgını sürecinde, Türkiye 120’den fazla ülkeye tıbbi ekipman sağladı. Biz bir yandan Kovid-19 ile mücadele ederken gücümüzü de dünyaya gösterdik" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.