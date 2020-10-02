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POLİTİKA

Çavuşoğlu: Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilmeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio'nun daveti üzerine İtalya'ya gitti. Yapılan görüşmelerin ardından basın mensuplarının karşısına geçen Çavuşoğlu soruları yanıtladı. Azerbaycan'ın ateşkes ilan edebilmesi için Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Uluslararası toplum bir şey yapmak istiyorsa, Ermenistan’ı Azerbaycan topraklarından çıkarsın. Azerbaycan halkı ile bir milletiz. Tek millet gibi davranırız. Desteğimizi kimse yadırgamasın. Bundan daha doğal ve meşru bir şey olamaz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio'nun daveti üzerine İtalya'yı ziyaret etti. Dün bakanlıktan yapılan açıklamada, "Görüşmelerde, Türkiye-İtalya Hükümetlerarası Üçüncü Zirvesi hazırlıklarının yanı sıra, Türkiye-İtalya ilişkileri ve Avrupa Birliği üyelik sürecimiz ele alınacak, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi. Yapılan görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenlendi. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın ateşkes ilan edebilmesi için Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerektiğini söyledi.

Azerbaycan ordusu, Ağdere bölgesindeki stratejik tepeleri ele geçirdi
DÜNYA
Azerbaycan ordusu, Ağdere bölgesindeki stratejik tepeleri ele geçirdi

"Aynı kefeye koymak hukuka aykırıdır"

Minsk üçlüsünün çözümü konusunda çaba sarf etmediğini belirten Çavuşoğlu, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çacuşoğlu, Roma’da “Minsk üçlüsü dahil bu sorunun çözümü konusunda çaba sarf etmedi. Açıkça taraf tuttukları görülüyor. İşgalci ile işgale maruz kalmış ülkeyi aynı kefeye koymak hukuka aykırıdır. Ermenistan’ın, Azerbaycan topraklarından çekilmesi gerekiyor. İşgal eden ülke olmasına rağmen saldıran Ermenistan oldu.Çözümsüzlük Ermenistan’ı saldırmaya teşvik ediyor. İllegal şekilde farklı ülkelerde gelen Ermenileri yerleştirme konusunda teşvik ediyor. Uluslararası toplum da bir şey yapmak istiyorsa, Ermenistan’ı Azerbaycan topraklarından çıkarsın. Azerbaycan halkı ile bir milletiz. Tek millet gibi davranırız. Azerbaycan’a olan desteğimizi kimse yadırgamasın. Bundan daha doğal ve meşru bir şey olamaz” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ordusu durmuyor: SİHA'lar nokta atışlarıyla Ermeni askerlerini girdikleri sığınağın içinde vurdu
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Azerbaycan ordusu durmuyor: SİHA'lar nokta atışlarıyla Ermeni askerlerini girdikleri sığınağın içinde vurdu
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Ermenistan Ordusu'na ait bir tank daha imha edildi
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Ermenistan Ordusu'na ait bir tank daha imha edildi
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Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait askeri araçları imha etti
FOTOĞRAF 5
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Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını geri almaya yönelik Ermenistan’a yönelik başlattığı karşı saldırı 6’ncı gününde devam ediyor.
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Azerbaycan ordusu, işgal altındaki toprakları kurtarmak için Ermenistan ordusuna yönelik başlattığı karşı saldırıyı sürdürdü.
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Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait askeri araçları imha etti
Azerbaycan ordusu, işgal altındaki toprakları kurtarmak için Ermenistan ordusuna yönelik başlattığı karşı saldırıyı sürdürdü. İşgal altında olan bölgelerde, Ermenistan ordusuna ait askeri araçlar imha edildi.
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