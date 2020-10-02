Çavuşoğlu: Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilmeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio'nun daveti üzerine İtalya'yı ziyaret etti. Dün bakanlıktan yapılan açıklamada, "Görüşmelerde, Türkiye-İtalya Hükümetlerarası Üçüncü Zirvesi hazırlıklarının yanı sıra, Türkiye-İtalya ilişkileri ve Avrupa Birliği üyelik sürecimiz ele alınacak, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi. Yapılan görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenlendi. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın ateşkes ilan edebilmesi için Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerektiğini söyledi.

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"Aynı kefeye koymak hukuka aykırıdır"

Minsk üçlüsünün çözümü konusunda çaba sarf etmediğini belirten Çavuşoğlu, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çacuşoğlu, Roma’da “Minsk üçlüsü dahil bu sorunun çözümü konusunda çaba sarf etmedi. Açıkça taraf tuttukları görülüyor. İşgalci ile işgale maruz kalmış ülkeyi aynı kefeye koymak hukuka aykırıdır. Ermenistan’ın, Azerbaycan topraklarından çekilmesi gerekiyor. İşgal eden ülke olmasına rağmen saldıran Ermenistan oldu.Çözümsüzlük Ermenistan’ı saldırmaya teşvik ediyor. İllegal şekilde farklı ülkelerde gelen Ermenileri yerleştirme konusunda teşvik ediyor. Uluslararası toplum da bir şey yapmak istiyorsa, Ermenistan’ı Azerbaycan topraklarından çıkarsın. Azerbaycan halkı ile bir milletiz. Tek millet gibi davranırız. Azerbaycan’a olan desteğimizi kimse yadırgamasın. Bundan daha doğal ve meşru bir şey olamaz” ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:41 Azerbaycan ordusu durmuyor: SİHA'lar nokta atışlarıyla Ermeni askerlerini girdikleri sığınağın içinde vurdu Ermenistan ordusu kayıp vermeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı videoda, Azerbaycan ordusuna ait TB2 Bayraktar SİHA'nın zırhlı araçları ve Ermeni askerlerin girdiği bir sığınağı vurduğu görüntüler yer aldı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:59 Ermenistan Ordusu'na ait bir tank daha imha edildi Azerbaycan, Ermenistan'ın işgalindeki toprakları kurtarmaya yönelik operasyonu kapsamında Ermenistan ordusuna ait, bölgedeki yüksek bir dağ tepesin bulunan kaledeki ikmal noktasını ve tankı SİHA ile imha etti. BiP'te paylaş

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