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POLİTİKA

Çavuşoğlu: Nefret ve şiddetin kısır döngüsünü birlikte çalışarak aşacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, nefret ve şiddetin kısır döngüsünü birlikte çalışarak aşacaklarını belirtti.

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Haber Merkezi AA
Çavuşoğlu: Nefret ve şiddetin kısır döngüsünü birlikte çalışarak aşacağız
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas'ta.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Fas'ın Fes kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı 9. Küresel Forumu'na ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

  • Medeniyetler İttifakı Forumu'nun bugün 158 üyeye ulaştığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Mevlana'nın 'Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir' şiarıyla 2005'te İspanya'yla başlattığımız, bugün 158 üyeye ulaşan Medeniyetler İttifakı'nın Fes'teki toplantısına katıldık. Nefret ve şiddetin kısır döngüsünü birlikte çalışarak aşacağız." ifadelerini kullandı.

Fes kenti, BM Medeniyetler İttifakı 9. Küresel Forumu ile bu çerçevede gerçekleştirilecek BM Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yapıyor.

İki gün sürecek forumda, bir arada yaşamanın gerekliliği ile çeşitlilik ve kültürel zenginliğin teşviki tartışılacak.

İlk defa bir Afrika ülkesinin ev sahipliğinde bu sabah başlayan ve 50 ülkenin çeşitli bakanlar seviyesinde temsil edildiği BM Medeniyetler İttifakı 9. Küresel Forumu'nda, 96 ülkeden delegasyonlar ile dünyanın hemen her yerinden farklı kültür ve medeniyetlere anlayış ve saygı için çalışan 1000'den fazla aktivist yer alıyor.

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