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POLİTİKA

Çavuşoğlu Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan üçlü toplantısına katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avaza kentinde Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı.

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Haber Merkezi İHA
Çavuşoğlu Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan üçlü toplantısına katıldı
Çavuşoğlu Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan üçlü toplantısına katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan’ın Avaza kentinde temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı.


Çavuşoğlu konuşmasında, "3 kardeş ülkenin dışişleri bakanları olarak bugün burada bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Aynı zamanda enerji ve ulaştırma bakanlarımız da ayrı ayrı üçlü toplantılarını gerçekleştiriyorlar. Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ve Aksakallımız Reşid Meredov ve tüm Türkmenistanlı kardeşlerimize ve Avaza’ya bu toplantıya ev sahipliği yaptıkları için teşekkür ediyorum" dedi.
Çavuşoğlu, "Müşterek kültür mirasımız ortak dil ve din, tarihimiz, bizi birbirine bağlıyor. Türk Dünyası içinde ilişkilerimizi hep Türk Devletleri Teşkilatı hem de ikili, üçlü ve dörtlü mekanizmalarla güçlendiriyoruz. Bugünkü Bakanlar Toplantıları ve yarınki Liderler Zirvesiyle ticaret, enerji, ulaştırma, ekonomi gümrük, eğitim, bilim ve kültür alanlarında somut adımlar atacağız. Ülkelerimiz arasındaki mal, hizmet ve iş gücünün dolaşımını kolaylaştırmak için çalışmalarımızı da sürdüreceğiz. Böylelikle bölgesel refah ve güvenliğe de önemli katkılarda bulunacağız. Ben bu toplantımızın hep zirvenin hazırlığı bakımından faydalı hem de halklarımız adına da hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, yarınki Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Liderler Zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a refakat edecek.

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