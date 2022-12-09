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POLİTİKA

Çavuşoğlu'nun uyarısı Yunanistan'ı karıştırdı: Türkiye'ye akıl almaz suçlama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Atina yönetiminin Lozan Antlaşmasını ihlal ettiğini ve Türkiye'nin Batı Trakya'daki Türklerin haklarını koruyacağını açıklaması Yunan medyasında geniş yankı uyandırdı.

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Çavuşoğlunun uyarısı Yunanistanı karıştırdı: Türkiyeye akıl almaz suçlama
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Yunanistan'ın kışkırtıcı girişimleri nedeniyle Ege ve Akdeniz'de tansiyon yükselirken Atina ve Ankara arasındaki gerilim son zamanlarda daha da artmış durumda. Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip eden Yunan basınının bu sabah ana hedefinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'unun sosyal medya paylaşımı vardı.

Çavuşoğlu'ndan net mesaj

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı paylaşımda Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu'nun üyelerinin Ankara'da ağırlandığından bahsederek, "Yunanistan, Lozan Antlaşmasını ve Türk azınlığın temel insan haklarını ısrarla ihlal etmeye devam ediyor. Batı Trakya'daki kardeşlerimiz hiçbir zaman yalnız kalmayacaktır!" ifadelerine yer verdi.

Yunanistan'ın Batı Trakya'daki Türk azınlığa yönelik bazı ayrımcı uygulamaları
Yunanistan'ın Batı Trakya'daki Türk azınlığa yönelik bazı ayrımcı uygulamaları

Yunan basınından Türkiye'ye iftira

'Yunanistan'ın Batı Trakya'daki Türk azınlığa yönelik bazı ayrımcı uygulamaları' isimli bir liste de yayımlayan Bakan Çavuşoğlu, Yunan basınında geniş yankı uyandırdı.

Yunan gazetesi Ta Nea, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın Çavuşoğlu'nun gerçekleri çarpıttığını söylediğini ifade etti.

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Gazete, Yunan Dışişleri'nin "Modern bir Avrupa demokrasisi olan Yunansitan, azınlığın refahını destekleyen yapılandırılmış bir azınlık politikası izliyor" açıklamasını aktardı.

Haberin devamında ise akıl almaz bir iftiraya yer verilerek Türkiye'deki Rum azınlığın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu yalanı atıldı. Bununla ilgili ise hiç bir somut delil gösterilemedi.

Çavuşoğlu'nun Atina yönetimine yaptığı uyarı ve Yunan Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye yönelik asılsız suçlamaları Proto Thema gazetesinin de gündemindeydi.

Gazetede yer alan habere göre Yunan Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye "Siz Yunan azınlığı yok ettiniz" ifadeleriyle saldırdı.

Konuyla ilgili Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'tan da skandal bir açıklama geldi. Dendias, "Türkiye'yi insan hakları dersi vermek yerine evini düzene sokmaya ve oradaki Rum azınlığına hayat ve dinamizm kazandıracak politikaları uygulamaya çağırıyoruz" dedi.

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