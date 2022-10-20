Gündem Çelebi kimyasal silah iftirasına ses çıkarmayanlara seslendi Hepinize soruyorum neredesiniz?
POLİTİKA

Çelebi 'kimyasal silah' iftirasına ses çıkarmayanlara seslendi: Hepinize soruyorum neredesiniz?

HDP ve Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığı iftirasına AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'den çok sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelebi, "Türk Ordusuna iftira atan, PKK savunucusu Demirtaş’a şeref madalyası takanlar, Şebnem Korur Fincancı’yı baş tacı edenler, ve bunlara ses çıkaramayanlar, hepinize soruyorum neredesiniz?" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çelebi kimyasal silah iftirasına ses çıkarmayanlara seslendi: Hepinize soruyorum neredesiniz?
Mehmet Ali Çelebi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK ile sınır içi ve sınır dışında mücadelesi tüm kararlılığıyla devam ederken TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, PKK'nın medya kuruluşunda katıldığı canlı yayında TSK'nın teröristlere yönelik kimyasal silah kullandığını iddia ederek iftira attı.

ÇELEBİ İFTİRAYA TEPKİ GÖSTERDİ

HDP ile ağız birliği yaparak TSK'ya iftira atan Fincancı'nın açıklamaları büyük tepki çekti. TTB Başkanı Fincancı'ya bir tepki de geçtiğimiz hafta AK Parti'ye katıldığını duyuran Mehmet Ali Çelebi'den geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelebi, kimyasal silah iddialarını Meclis'e taşıyacağını söyleyen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya da tepki gösterdi.

"HEPİNİZE SORUYORUM NEREDESİNİZ?"

Çelebi paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türk Ordusuna iftira atan, PKK savunucusu Demirtaş’a şeref madalyası takanlar, Şebnem Korur Fincancı’yı baş tacı edenler, ve bunlara ses çıkaramayanlar, Hepinize soruyorum neredesiniz?

Tarafımız net! Kahraman Türk Ordusu! Büyük Türk Milleti. Şanlı Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Terörist ölüsüne ah çekip, Sihalardan rahatsız olanlar değil."

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Tabipler Birliği Başkanı Fincancı PKK kanalında Türk ordusuna iftira attı
OYNAT 01:02
Tabipler Birliği Başkanı Fincancı PKK kanalında Türk ordusuna iftira attı
Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, PKK kanalında, Türk ordusunu teröristlere karşı kimyasal silah kullanmakla suçladı.

Ağır kayıplar veren PKK'nın kimyasal silah yalanını, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Meclis gündemine sunacağını açıkladı.


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