Çelebi 'kimyasal silah' iftirasına ses çıkarmayanlara seslendi: Hepinize soruyorum neredesiniz?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK ile sınır içi ve sınır dışında mücadelesi tüm kararlılığıyla devam ederken TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, PKK'nın medya kuruluşunda katıldığı canlı yayında TSK'nın teröristlere yönelik kimyasal silah kullandığını iddia ederek iftira attı.

ÇELEBİ İFTİRAYA TEPKİ GÖSTERDİ

HDP ile ağız birliği yaparak TSK'ya iftira atan Fincancı'nın açıklamaları büyük tepki çekti. TTB Başkanı Fincancı'ya bir tepki de geçtiğimiz hafta AK Parti'ye katıldığını duyuran Mehmet Ali Çelebi'den geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelebi, kimyasal silah iddialarını Meclis'e taşıyacağını söyleyen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya da tepki gösterdi.

"HEPİNİZE SORUYORUM NEREDESİNİZ?"

Çelebi paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

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"Türk Ordusuna iftira atan, PKK savunucusu Demirtaş’a şeref madalyası takanlar, Şebnem Korur Fincancı’yı baş tacı edenler, ve bunlara ses çıkaramayanlar, Hepinize soruyorum neredesiniz?

Tarafımız net! Kahraman Türk Ordusu! Büyük Türk Milleti. Şanlı Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Terörist ölüsüne ah çekip, Sihalardan rahatsız olanlar değil."

Türk Ordusuna iftira atan, PKK savunucusu Demirtaş’a şeref madalyası takanlar,



Şebnem Korur Fincancı’yı baştacı edenler,



Ve bunlara ses çıkaramayanlar,



Hepinize soruyorum NEREDESİNİZ? pic.twitter.com/7wftETC5iz — Mehmet Ali Çelebi (@celebimehmeta) October 20, 2022

GÜNDEM Terör yandaşlarının kimyasal silah iddiaları Sezgin Tanrıkulu'nu harekete geçirdi: Meclis'e soru önergesi verecek