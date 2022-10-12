Gündem Cem Vakfı yöneticisi Cumhurbaşkanı Erdoğanın açıklamalarını desteklediği için görevinden alındığını duyurdu
POLİTİKA

Cem Vakfı yöneticisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını desteklediği için görevinden alındığını duyurdu

Cem Vakfı Yerel Yönetimler Başkanı Esma Ersin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Alevi Bektaşi topluluğuna yönelik açıkladığı kararları desteklediği için görevinden alındığını duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Cem Vakfı yöneticisi Cumhurbaşkanı Erdoğanın açıklamalarını desteklediği için görevinden alındığını duyurdu
Esma Ersin

Cem Vakfı Yerel Yönetimler Başkanı Esma Ersin, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulacağı açıklamasını olumlu bulduğunu ve reform niteliğindeki bu adımı desteklediğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı' kuruluyor
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı' kuruluyor

Alevi Bektaşi topluluğunun, Cumhuriyet tarihi boyunca edinemediği birçok hakka, atılan bu yeni adımlar vesilesiyle sahip olduğunu dile getiren Ersin, "Milli egemenliğimizin temel yapı taşlarından biri olan Alevi Bektaşi topluluğunun inanç önderleri, bu adımlar sayesinde resmi muhatap kabul edilmiştir. Şunun iyi bilinmesini isterim ki talep edilen hiçbir hak, kazanılmış hakları gölgede bırakmamalıdır. Bu bakış açısıyla Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan kararların, inanç özgürlüğü bağlamında önemli yaraları kapattığına ve türlü provokasyonların önüne geçtiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Düşüncelerini bir televizyon programında dile getirdiği için mensubu olduğu Cem Vakfı tarafından beklenmedik bir tepkiyle karşılaştığını vurgulayan Ersin, kendisine yapılan bilgilendirme yazısıyla, vakıf bünyesinde yürüttüğü görevlerinden alındığını belirtti.

Ersin, kendisine tebliğ edilen kararda, vakfın yürüttüğü "siyaset üstü" politikalara aykırı beyanda bulunmakla itham edildiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

  • "Hakkımda bu kararı veren yetkili mercilerin takındıkları anti demokratik tavır, görevden alınmama gerekçe olarak gösterdikleri siyaset üstü tanımını ne kadar içselleştirememiş olduklarının en bariz göstergesidir. Bu çerçevede sormak isterim; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Alevi Bektaşi toplumuna geniş haklar veren reformları açıklamasından ötürü duyduğum memnuniyeti dile getirmemin, demokrasi, düşünce ve inanç özgürlüğüne atıfta bulunan kişilerce rahatsız edici bulunması tutarsızlık değilse nedir? Hangi kanun, hangi anayasa maddesi, hangi mahkeme, hangi uluslararası sözleşme bir insanın yalnızca fikirlerini beyan ettiği için görevden alınmasına dayanak gösterilebilir?"

Hakkında verilen kararın gerekçesinde AİHM Büyük Dairesi'nin kararlarını benimsemediğimden bahsedildiğini ifade eden Ersin, "Açıkça ifade etmek isterim ki Tüm etnik unsur ve inanç gruplarıyla birlik ve beraberlik içerisinde yaşamayı şiar edinmiş bir medeniyetin mensubu olarak, benimseme ihtiyacı duyduğum öncelikli yer, anti demokratik kararlara kalkan olarak kullanılan herhangi bir uluslararası merci değil bizatihi aziz Türk milletinin şaşmaz vicdanıdır. Alevi Bektaşi topluluğunun edindiği haklardan ötürü duyduğum memnuniyeti dile getirmem sebebiyle hakkımda alınan bu kararı da aziz Türk Milleti'nin vicdanına havale ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Alevilere kurumsal yapı beklentimizin çok ilerisinde
GÜNDEM
Alevilere kurumsal yapı beklentimizin çok ilerisinde
Avrupada tasarruf dönemi

Avrupa'da tasarruf dönemi

İtalya'da tasarruf için yaz saati uygulaması uzatılabilir.​
Karadenizin tabanına çelikten şehir

Karadeniz'in tabanına çelikten şehir

Sakarya Gaz Sahası'nda önemli gelişme.
Astanadan renkli görüntüler: İki lider bir kez daha karşı karşıya geldi

​Adalet Bakanlığı Almanya'dan iadesini istedi.

​AB'nin Türkiye raporuna Dışişleri Bakanlığından tepki.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: 10 milyar dolarlık hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz.

Genel Başkan Yardımcısı son verileri paylaştı.

​Putin'in doğalgaz merkezi teklifine Türkiye'den ilk cevap.

Putin'den ​Avrupa'nın beklediği haber geldi

​Çalışmalar hız kazandı: Proje kısa süre sonra bitiyor.

Temel tetkikler mesai saatleri dışında da yaptırılabilecek.
Kılıçdaroğlu teamüllere aykırı olarak ABD ziyareti programını gizli tutuyor: Sekiz saat boyunca nerede olduğu bilinmiyor
Gündem

Kılıçdaroğlu teamüllere aykırı olarak ABD ziyareti programını gizli tutuyor: Sekiz saat boyunca nerede olduğu bilinmiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti devam ederken programının partisi tarafından sır gibi saklanması soru işaretlerine neden oldu. ABD Başkanı Joe Biden'ın ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt içi ve yurt dışı seyahatleri günler öncesinden saat saat planlanarak gazetecilerle paylaşılırken Kılıçdaroğlu programını gizli tutmayı tercih etti. ABD'de temasları devam eden CHP lideri, programlarına sadece beraberinde götürdüğü gazetecileri alması nedeniyle tepki çekti. Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren New York-Washington muhabiri Razi Canikligil, "Sonra da 'yandaş medya' terimini dillerinden düşürmüyorlar." paylaşımında bulundu. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinde 8 saat boyunca ortadan kaybolduğu öne sürüldü.
Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü Joel Shulman'ın şirketinin bir yılda yüzde 43 zarar ettiği ortaya çıktı
Gündem

Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü Joel Shulman'ın şirketinin bir yılda yüzde 43 zarar ettiği ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'de Dünya Bankası'nda danışmanlık yapan ve yönettiği fonu batıran Joel Shulman ile bir araya geldi. Bu görüşme ise 'CHP'nin yeni ekonomik modeli bu mu?' sorusunu akıllara getirdi.
ABD: Ukrayna'yı uzun vadede desteklemek için kendimizi hazırlıyoruz
Dünya

ABD: Ukrayna'yı uzun vadede desteklemek için kendimizi hazırlıyoruz

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya askeri desteği uzun vadeli şekilde sürdüreceklerini belirterek, "Ukrayna'nın savunma kabiliyetlerini bugünün acil ihtiyaçlarına göre ve uzun vadeli şekilde güçlendireceğiz. Ukrayna'nın savunma ihtiyaçlarını desteklemek üzere kendimizi gelecek aylar ve yıllar için kendimizi hazırlıyoruz." dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.