Cep telefonunu vermeyen genci sırtından bıçaklayarak kaçtı

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İnternet üzerinden ineklerini satmak isterken dolandırıldılar

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde borçlarını ödemek için bir alışveriş sitesi üzerinden 9 ineğini satmak isteyen Öztürk çifti, 39 bin 500 TL dolandırıldı. 3 yıllık emeklerinin yok olmasına üzülen çift, hayvanların parası ile ödeyecekleri borçlarını düşünüyor. Halil Öztürk, şahısların duygu sömürüsü ile kendilerini dolandırdığını belirterek, “Oğlum hayvanları bir internet sitesi üzerinden satılık diye paylaşmış. Bunlar görünce oğlumu telefonla arayıp hayvanları satın almak istediklerini söylemiş. Oğlum da, ‘Gelin bakın’ demiş. Gelip baktılar. Hayvanları verdikten sonra oğlum araştırınca bunlar üçkağıtçı çıktı. Biz dolandırdıkları 11. kişi olmuşuz” dedi.