Ceren’in katili araçta tepki gösterdi, Van’a naklediliyor

Ordu'da Ceren Özdemir’i evinin önünde bıçaklayarak öldüren ve çıkarıldığı mahkemece “canavarca hisle adam öldürmek ve iki polisi yaralamak" suçlarından tutuklanarak Perşembe Efirli F Tipi Cezaevine gönderilen Özgür Arduç, güvenlik gerekçesiyle sabahın erken saatlerinde karayoluyla Şırnak Cezaevine götürülmek üzere yola çıkarıldı.

Ancak araçta tepki gösteren ve Şırnak’a gitmek istemediğini söyleyen Özgür Arduç’un içinde bulunduğu cezaevine nakil aracı yapılan görüşmeler sonrasında Van’a yönlendirildi.

GÜNDEM Ceren, bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı: İyi ki doğdun Ceren Özdemir

Şırnak, uygun cezaevi şartları olmadığı için istemedi

Ordu’da Ceren Özdemir’in katili Özgür Arduç’un (35), Van Cezaevine götürülmesiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.

Ceren Özdemir’i evinin önünde bıçaklayarak öldüren ve çıkarıldığı mahkeme tarafından “canavarca hisle adam öldürmek ve iki polisi yaralamak" suçlarından tutuklanarak Perşembe Efirli F Tipi Cezaevine gönderilen Özgür Arduç, geceyi tek kişilik hücrede geçirdi.

Bu arada zanlının Şırnak’a nakledilmesiyle ilgili çalışma yapıldı. Nakil için aracın hazırlanması sırasında Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, Şırnak’ta uygun cezaevi şartları olmadığı için kabul etmedi.

Özgür Arduç, güvenlik gerekçesiyle sabahın erken saatlerinde kara yolu ile Şırnak’a götürülmek istenirken kararın değişmesiyle Van’a götürülmek üzere yola çıkarıldı.

GÜNDEM Ceren Özdemir'in katilinden kan donduran ifadeler: Sabah kendime yeni avlar aradım ama fırsat bulamadım

GÜNDEM Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı



