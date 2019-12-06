Gündem Cerenin katili araçta tepki gösterdi, Vana naklediliyor
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Ceren’in katili araçta tepki gösterdi, Van’a naklediliyor

Ceren Özdemir’in katili Özgür Arduç (35), güvenlik gerekçesiyle nakledilmek üzere yola çıkarıldığı Şırnak Cezaevini kabul etmeyince araç Van’a yönlendirildi.

Haber Merkezi İHA
Özgür Arduç, Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldürdü.
Özgür Arduç, Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldürdü.

Ordu'da Ceren Özdemir’i evinin önünde bıçaklayarak öldüren ve çıkarıldığı mahkemece “canavarca hisle adam öldürmek ve iki polisi yaralamak" suçlarından tutuklanarak Perşembe Efirli F Tipi Cezaevine gönderilen Özgür Arduç, güvenlik gerekçesiyle sabahın erken saatlerinde karayoluyla Şırnak Cezaevine götürülmek üzere yola çıkarıldı.

  • Ancak araçta tepki gösteren ve Şırnak’a gitmek istemediğini söyleyen Özgür Arduç’un içinde bulunduğu cezaevine nakil aracı yapılan görüşmeler sonrasında Van’a yönlendirildi.

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Şırnak, uygun cezaevi şartları olmadığı için istemedi

Ordu’da Ceren Özdemir’in katili Özgür Arduç’un (35), Van Cezaevine götürülmesiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.

Ceren Özdemir’i evinin önünde bıçaklayarak öldüren ve çıkarıldığı mahkeme tarafından “canavarca hisle adam öldürmek ve iki polisi yaralamak" suçlarından tutuklanarak Perşembe Efirli F Tipi Cezaevine gönderilen Özgür Arduç, geceyi tek kişilik hücrede geçirdi.

Bu arada zanlının Şırnak’a nakledilmesiyle ilgili çalışma yapıldı. Nakil için aracın hazırlanması sırasında Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, Şırnak’ta uygun cezaevi şartları olmadığı için kabul etmedi.

Özgür Arduç, güvenlik gerekçesiyle sabahın erken saatlerinde kara yolu ile Şırnak’a götürülmek istenirken kararın değişmesiyle Van’a götürülmek üzere yola çıkarıldı.

Ceren Özdemir ve katil zanlısı aynı karede
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Ceren Özdemir ve katil zanlısı aynı karede
Ordu'da evinin önünde öldürülen üniversite öğrencisi balerin Ceren Özdemir'in, katil zanlısıyla aynı karede yer aldığı görüntüler ortaya çıktı.

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