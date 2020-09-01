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Gündem Çeşmede jet ski ile Yunanistana kaçmaya çalıştılar FETÖ şüphelisi 3 eski asker yakalandı
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Çeşme'de jet ski ile Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 3 eski asker yakalandı

Çeşme'de jet ski ile Yunanistan'a kaçmaya çalıştılar: FETÖ şüphelisi 3 eski asker yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, satın aldıkları jet ski ile Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı 3 eski asker yakalandı. 3 zanlı, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerine teslim edildi. Ardından zanlılar tutuklandı.

Haber Merkezi AA
Şahısların T.K. ile eski astsubaylar E.S. ve H.B. oldukları saptandı.
Şahısların T.K. ile eski astsubaylar E.S. ve H.B. oldukları saptandı.

Alınan bilgiye göre, Ege Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi Pırlanta Plajı açıklarında jet ski ile Sakız Adası'na kaçmaya çalışan şüphelileri belirledi. Sahil güvenlik ekiplerince durdurulan ve kıyıya getirilen 3 zanlı, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerine teslim edildi.

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İncelemede, şüphelilerin FETÖ üyesi olmak suçundan yargılanmaları devam eden eski üsteğmen T.K. ile eski astsubaylar E.S. ve H.B. oldukları saptandı.

Şahısların T.K. ile eski astsubaylar E.S. ve H.B. oldukları saptandı.

Zanlılar tutuklandı

Zanlıların deniz yoluyla yurt dışına kaçmak amacıyla İstanbul'dan İzmir'e geldikleri, burada jet ski satın aldıkları ve Çeşme'nin yanı sıra Selçuk ve Dikili ilçelerinde keşif yaptıkları anlaşıldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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Şahısların T.K. ile eski astsubaylar E.S. ve H.B. oldukları saptandı.

Şahısların T.K. ile eski astsubaylar E.S. ve H.B. oldukları saptandı.
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