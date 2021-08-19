Çetin Doğan teslim oldu

Haber Global'in haberine göre, 28 Şubat davasında hakkında tutuklama kararı verilen dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı Çetin Doğan, Bodrum Adliyesi'ne giderek teslim oldu.
TUTUKLAMA KARARI ÇIKMIŞTI
Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan, aralarında dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir ve Genelkurmay Harekat Başkanı Çetin Doğan’ın da bulunduğu 14 sanık hakkında, dün tutuklama kararı verilmişti.
YAKALANMALARI İÇİN TALİMAT
Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesince, 28 Şubat davasında 14 sanık hakkındaki hükmün kesinleşme kararının infaz savcılığına gönderilmesinin ardından, bugün de savcılık sanıklar hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.
RÜTBELERİNİN SÖKÜLMESİ İSTENDİ
Ayrıca, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli generallerin rütbelerinin sökülmesi talebiyle Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'na yazı gönderdi.
YARGILANAN İSİMLER KİMLER?
- Davada Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker olmak üzere 14 kişi hakkında karar çıkarıldı.