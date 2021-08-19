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POLİTİKA

Çetin Doğan tutuklandı

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 14 kişiden biri olan dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı Çetin Doğan tutuklandı. Doğan, Muğla Cezaevi’ne gönderildi. Gün içinde 28 Şubat davasında cezası kesinleşen 14 sanık hakkında yakalama kararı verilmişti. Doğan, Bodrum Adliyesi'ne teslim olmuştu.

Haber Merkezi Diğer
Çetin Doğan tutuklandı
Çetin Doğan

28 Şubat davasında hakkında tutuklama kararı verilen dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı Çetin Doğan, Bodrum Adliyesi'ne giderek teslim oldu. Buradaki işlemlerinin ardından Çetin Doğan tutuklanarak Muğla Cezaevi’ne gönderildi.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKMIŞTI

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan, aralarında dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir ve Genelkurmay Harekat Başkanı Çetin Doğan’ın da bulunduğu 14 sanık hakkında, dün tutuklama kararı verilmişti.

YAKALANMALARI İÇİN TALİMAT

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesince, 28 Şubat davasında 14 sanık hakkındaki hükmün kesinleşme kararının infaz savcılığına gönderilmesinin ardından, bugün de savcılık sanıklar hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

RÜTBELERİNİN SÖKÜLMESİ İSTENDİ

Ayrıca, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli generallerin rütbelerinin sökülmesi talebiyle Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'na yazı gönderdi.

28 Şubat sanıklarının rütbeleri sökülmesi için Genelkurmay Başkanlığı’na yazı gönderildi
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28 Şubat sanıklarının rütbeleri sökülmesi için Genelkurmay Başkanlığı’na yazı gönderildi

YARGILANAN İSİMLER KİMLER?

  • Davada Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker olmak üzere 14 kişi hakkında karar çıkarıldı.

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