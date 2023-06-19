Cevdet Yılmaz: Kıbrıs Türkü ambargoları birer birer yıkacak dünyaya açılacak

"Kıbrıs Türkü, Türkiye Yüzyılı'nda yıllardır bu topraklara reva görülen ambargoları birer birer yıkacak, dünyaya açılacaktır. 50 yıla yakın bir zamandır bu haksız ambargolarla karşı karşıya Kıbrıs Türk halkı ama birlikte bütün bu sorunları aşacağız. Belki bir insanın hayatı için uzun olabilir bu süreçler, süreler ama bir ülkenin, milletin tarihinde aslında çok uzun zamanlar değil. Milli hedeflere ulaşmada gerekirse sabırla bu süreleri hep birlikte atlatacağız. İnanıyorum ki KKTC ve Kıbrıs Türk halkı egemen bir devlet ve millet olarak uluslararası sahada, uluslararası hukuk çerçevesinde hak ettiği yeri en kısa sürede alacaktır. Bu konuda da zaten hem fikir hem gönül birliği içinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu kapsamda Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üyelik de değerli bir adım olmuştur, iki devletli yaklaşımımızın yine çok önemli bir göstergesi niteliğindedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin siyasi, askeri, ekonomik ve sosyolojik olarak çok daha ileri noktalara geleceğine inanıyorum. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla Kıbrıs Türkü'nü desteklemeye devam edeceğiz."