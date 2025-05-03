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Cevdet Yılmaz ve Vali Gül'den Önder'in ailesine taziye ziyareti

Cevdet Yılmaz ve Vali Gül'den Önder'in ailesine taziye ziyareti

20:013/05/2025, Saturday
Yeni Şafak
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Yılmaz ve Gül, Sırrı Süreyya Önder'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Yılmaz ve Gül, Sırrı Süreyya Önder'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İstanbul Valisi Davut Gül, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in hayatını kaybettiği hastaneye giderek yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Önder'in hayatını kaybetmesinin ardından siyasiler taziye mesajları paylaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Önder'in vefatının ardından Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'ne geldi.

Burada Önder'in aile bireyleri ve yakınlarıyla görüşen Yılmaz, başsağlığı dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ziyaret sonrası hastaneden ayrıldı.

Yılmaz'a ziyaretinde İstanbul Valisi Davut Gül eşlik etti.



#Cevdet Yılmaz
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