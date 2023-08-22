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Cevdet Yılmaz'dan BM'ye tepki: Pile-Yiğitler yolundaki haksız fiziki müdahale asla kabul edilemez

Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz "BM Barış Gücü askerlerince; KKTC topraklarında, KKTC vatandaşlarının kendi vatanlarına ulaşmalarını kolaylaştıracak, daha önce bildirimleri yapılmış Pile-Yiğitler yolunu engellemek amacıyla gerçekleştirilen haksız fiziki müdahaleyi asla kabul edilemez ve hukuk dışı buluyoruz." açıklamasında bulundu.

13:18 . 22/08/2023 Salı
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Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Kıbrıs'ta yaşanan yol gerilimine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Haksız fiziki müdahale asla kabul edilemez"

Yılmaz, Twitter üzerinden yayınladığı mesajda
"BM Barış Gücü askerlerince; KKTC topraklarında, KKTC vatandaşlarının kendi vatanlarına ulaşmalarını kolaylaştıracak, daha önce bildirimleri yapılmış Pile-Yiğitler yolunu engellemek amacıyla gerçekleştirilen haksız fiziki müdahaleyi asla kabul edilemez ve hukuk dışı buluyoruz. "
ifadelerini kullandı ve sözlerine şöyle devam etti;

"Uluslararası kurumların tek taraflı, adil olmayan yaklaşımlarını, KKTC Devleti’nin ve Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarını yok saymaya yönelik kasıtlı ve art niyetli bir girişim olarak değerlendiriyoruz.

BM Barış gücü, geçmişte Rumlar tarafından Türk arazileri istimlak edilmek suretiyle inşa edilen Larnaka-Dikelya-Ayia Napa ile Pile-Voroklini yol yapımlarına izin vermiştir.

Hal böyle iken;

Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün, KKTC hükümetinin yol yapım faaliyetine karşı çıkması ve araçlarıyla iş makinelerini engellemeye teşebbüs etmesi, kaos ve kutuplaşmaya açıktan destek olma anlamı taşımaktadır. Sergilenen tutum çifte standart içermekte, Barış Gücü’nün tarafsızlığına ağır darbe vurmaktadır. BM Barış Gücü, Ada’da tarafsız tutum göstermesi gerekirken gerginliğin tırmanmasında büyük rol oynamış, görev alanının dışına çıkarak yetki ve sorumluluklarını aşmıştır. Bilinmelidir ki KKTC, bağımsız ve egemen bir devlettir. Türkiye, Kıbrıs Türklerinin özden gelen haklarının çiğnenmesine göz yummayacaktır, KKTC Devleti’nin uluslararası platformlarda her türlü hak arama girişimini destekleyecektir. Bu kapsamda Dışişleri Bakanlığımız, BM’nin haksız müdahalesi konusunda açıklama yaparak gerekli tavrı ortaya koymuştur.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin KKTC’yi kınayacak basın açıklamasını ele almak için toplanması girişimini yanlış bir girişim olarak değerlendirdiğimizin bilinmesini istiyoruz. Açıklamanın görüşmeye alınması dahi kabul edilemez bir durumdur.

BM yetkililerini, KKTC’nin toprak bütünlüğüne saygı göstermeye, “güvenilirlik ve tarafsızlık” konumlarını daha da yıpratacak bu tutumlarını bir an önce değiştirmeye, KKTC ile doğrudan diyaloğa davet ediyorum."




#Cevdet Yılmaz
#Birleşmiş Milletler
#Pile
34 dakika önce
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