Dışişleri Bakanlığı: BMGK'nin Pile-Yiğitler Yolu açıklaması gerçeklerden kopuk

Dışişleri Bakanlığı
Bakanlık, BM Güvenlik Konseyi'nin Pile-Yiğitler yolunun yapımına yönelik basın açıklamasına ilişkin bir yazılı açıklama yayımladı.
Pile köyündeki KKTC vatandaşlarının kendi vatan topraklarına doğrudan ulaşımını kolaylaştırmayı amaçlayan Pile-Yiğitler yolunun inşasının "insani bir proje" olduğu kaydedilen açıklamada, yol çalışmalarına ilişkin bildirimin çok önceden yapılmasına rağmen yol inşaat çalışmalarına BM Barış Gücü (BMBG) askerlerince yapılan fiziki müdahalenin gerginliğe sebep olduğu vurgulandı.
Açıklamada, bu hususun KKTC Dışişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığınca son günlerde yapılan açıklamalarda da vurgulandığı hatırlatıldı.
BM Barış Gücü'nün, 18 Ağustos’ta KKTC’nin toprak bütünlüğünü ihlal ederek yol projesini hakkaniyetsiz şekilde engellemeye çalıştığı, bu esnada hem kendi personelini, hem de yol yapımında görev alan tüm çalışanları tehlikeye attığı vurgulanan açıklamada, "BMBG’nin bu sorumsuz davranışı sonucunda" 4 BMGB personelinin, 8 de KKTC vatandaşının yaralanması nedeniyle üzüntü duyulduğu belirtildi ve acil şifa dileğinde bulunuldu.
BM Barış Gücü'nün, Kıbrıslı Rumların 1963'teki "ortaklık devletini gasp ederek Kıbrıs sorununa sebebiyet vermelerinin" ardından, 1964'te Kıbrıs Adası’nda konuşlandırıldığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi: