Çevre Bakanlığından Özgür Özel'in 'akaryakıt istasyonları' iddiasına yalanlama

Özel'in iddialarını yalanlayan Bakanlık, kişiye özel bir uygulamanın söz konusu olmadığını vurguladı.
CHP lideri Özgür Özel'in, akaryakıt istasyonlarıyla ilgili 'kişiye özel imar düzenlemesi' iddiası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından döndü. Bakanlık, söz konusu yetkinin zaten 2011'den bu yana yürürlükte olduğunu ve Anayasa Mahkemesi kararı sonrası TBMM tarafından yeniden kanunlaştırıldığını vurguladı. Açıklamada, "Yeni bir düzenleme yok, kişiye özel uygulama iddiası temelsiz" denildi. Özel'in iddialarının gerçeği yansıtmadığı, hukuki süreci görmezden geldiği belirtildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel
, partisinin bugünkü grup toplantısında TEM otoyolundaki akaryakıt istasyonlarıyla ilgili imar düzenlemesinin bir kişiye özel yapıldığını ileri sürmüştü.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
, Özel'in grup toplantısında gündeme getirdiği akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddialara yönelik açıklama yaptı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
nın,
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
ile 2011'den itibaren akaryakıt istasyonu planı yapma yetkisine sahip olduğu belirtildi.
"Burada yeni bir düzenleme yok"
"Burada yeni bir düzenleme yok"
Anayasa Mahkemesi'nin bu yetki ile "Bakanlığı ilgilendiren birçok yetkinin kararname yerine kanunla düzenlenmesi" gerektiği gerekçesiyle iptal kararı verdiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu nedenle söz konusu yetkiler TBMM'de de onaylanarak İmar Kanunu'na eklenmiştir. Kısacası durum geçmişte de var olan yetkilerin yüce Meclisimizce de onaylanarak kanun haline getirilmesinden ibarettir. Burada yeni bir düzenleme yoktur. Dolayısıyla iddia edildiği gibi kişiye özel bir uygulama söz konusu bile değildir."
#Akaryakıt İstasyonları
#Özgür Özel
#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı