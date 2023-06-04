Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki görevini devraldı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında devir teslim töreni
Mehmet Özhaseki’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığı bir önceki dönemde, İstanbul’un deprem riskine karşı yol haritaları çıkartıldı, stratejileri belirlendi. Özhaseki, yaptığı açıklamalar ve attığı adımlarla Türkiye’de deprem farkındalığı oluşmasını sağlayan devlet ve siyaset adamı olarak dikkat çekti. Bu sebeple Kahramanmaraş depreminden sonra Özhaseki’nin yıllar önce yaptığı uyarılar, vizyon sahibi bir devlet adamı olduğu sıkça gündeme geldi ve takdir topladı.
Mehmet Özhaseki, Belediye Başkanlığı, Bakanlık ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı olmak üzere 30 yıla uzanan tecrübesiyle ülkeyi ve İstanbul’un depreme karşı hazırlayacak en yetkin isim olarak görülüyor. Yeni dönemde de bu dönüşümün çok daha hızlanacağını söylemek mümkün.
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığını yürüten Mehmet Özhaseki, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremden sonra zarar gören 11 şehrin ihyası için AK Parti’li Belediyeleri harekete geçirdi. Başta arama-kurtarma çalışmalarından sağlık hizmetlerine, barınma hizmetlerinden güvenli bir şekilde tahliyeye kadar bölgede yürütülen faaliyetlerin belediyeler eliyle ifa edilmesine öncülük etti. 807 AK Belediye, Mehmet Özhaseki’nin ortaya koyduğu koordinasyonla bugün Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman başta olmak üzere 11 şehirde ve ilçelerde afetin yaralarını sarmak için büyük bir çalışma yürüyor.
İlçe, büyükşehir, bakanlık ve yerel yönetimler başkanlığıyla birlikte Mehmet Özhaseki, yerel yönetimler özelinde 30 yıllık büyük bir tecrübeye sahip. Şehirlerin tarihi dokusunu koruyarak, dönüşümle güçlü hale getirerek; şehre sanattan kültüre, turizmden sanayiye, spordan eğitime kadar pek çok alanda eser ve hizmet kazandırdı. Ortaya koyduğu özel ve özgün modelle birlikte bütçe yönetiminden insan kaynağına, öz kaynakların etkin kullanımından çevreci projelerin hayata geçirilmesine kadar pek çok projeyi hayata geçirerek yerel yönetimlerde usta bir isim oldu.
Mehmet Özhaseki, dönemin iktidarlarına mensup ideolojik belediyeciliğe rağmen şehrinde büyük yatırımlar gerçekleştirip dev hizmetler kazandırdı. Özellikle kamu kaynaklarından yararlanmak yerine, şehrin öz kaynaklarını etkin kullanmış, iş insanlarını ve hayırseverleri bir araya getirmiş ve şehre pek çok yatırımı ortak akılla armağan etmiştir. Yamula Barajı, Erciyes Kayak Merkezi ve Türkiye’de ilk UEFA standartlarına sahip stadyumunu kamu kaynaklarını kullanmadan, bütçeden 1 kuruş harcamadan inşa etti. Uyguladığı bu model pek çok belediyeye örnek teşkil etti.
Yerel yönetimleri sadece park yapmak, parke taşı döşemek ve çevre düzenlemesinden ibaret görmeyen Özhaseki, vatandaş odaklı belediyecilik hizmetleri gerçekleştirdi; yapılan projelere ve gerçekleştirilen eserlere daima vatandaşı dahil ederek takdir topladı.