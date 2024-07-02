Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda devir teslim: Murat Kurum ilk mesajını verdi

Mehmet Özhaseki, "Benim bıraktığım işleri kardeşim tamamlayacaktır. Değerli kardeşime Cenab-ı Allah'tan başarılar diliyorum. Şerefli bir görevi ifa etmeye çalıştım. Bilgim birikimim çabam ne kadarsa hepsini vermeye çalıştım. Giderken başınızın dik olması çok önemli. Elbette biz kanunlara karşı sorumluyuz hesap vereceğiz. Yapmış olduğum hizmetlerden sonra vicdanen huzurluyum. Kutsal bir görev bu. Sayın Kurum kardeşim inşallah bunu başaracaktır" dedi.