Gündem Bakan Kurum açıkladı Marmara Denizinden 8 günde 3 bin 288 metreküp müsilaj temizlendi
POLİTİKA

Bakan Kurum açıkladı: Marmara Denizi'nden 8 günde 3 bin 288 metreküp müsilaj temizlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nden 8 günde 3 bin 288,2 metreküp müsilaj (deniz salyası) temizlendiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 3288,2 metreküp müsilajı düzenli depolama tesislerine taşıdık
Bakan Murat Kurum

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Marmara Denizi'nde müsilajla mücadele çalışması kapsamında 8 Haziran'da başlatılan deniz temizliği seferberliğine ilişkin bilgi verdi.

"Marmara Denizimizde müsilaj temizleme seferberliğimizde, 15 Haziran'da 613,7 metreküp ile birlikte toplamda 3 bin 288,2 metreküp müsilajı düzenli depolama tesislerine taşıdık" ifadelerini kullanan Kurum, seferberliğin sekizinci günündeki temizleme çalışmalarını 193 bölgede sürdürdüklerini belirtti.

Bakan Kurum: Müsilajın tehlikeli atık olmadığını tespit ettik
GÜNDEM
Bakan Kurum: Müsilajın tehlikeli atık olmadığını tespit ettik

Kurum, 8 günün sonunda İstanbul'da 850,2 metreküp, Kocaeli'de 174,5 metreküp, Bursa'da 131,5 metreküp, Tekirdağ'da 136 metreküp, Balıkesir'de 338 metreküp, Çanakkale'de 271 metreküp, Yalova'da 1387 metreküp müsilajı, taşıma ekipmanları ve atık taşıma araçlarıyla bertarafa gönderdiklerini bildirdi.

Hatay sahil şeridinde görülen sıvının müsilaj olmadığı belirlendi
GÜNDEM
Hatay sahil şeridinde görülen sıvının müsilaj olmadığı belirlendi

Marmara Denizi'nde müsilaj temizleme çalışmalarıyla birlikte denetimleri de yoğun olarak sürdürdüklerini vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

  • "15 Haziran itibarıyla toplam 3 bin 219 denetim gerçekleştirerek yasal yükümlülüğünü yerine getirmeyen işletmelere 10 milyon 495 bin lira idari para cezası uyguladık. Bakanlığımıza bağlı ekiplerimizin ve yetkilendirdiğimiz kurumlarımızın yaptığı denetimlerde alınan atık su numunelerini çevre laboratuvarlarımızda 7/24 inceliyoruz. Marmara Denizimizi tertemiz, masmavi haline getirmek için hep birlikte çalışıyoruz."

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