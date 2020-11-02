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Gündem Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Bugüne kadar 4 bin 424 binada hasar tespit çalışmalarını yaptık
POLİTİKA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Bugüne kadar 4 bin 424 binada hasar tespit çalışmalarını yaptık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Bugüne kadar 4 bin 424 binada, 33 bin 434 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarını yaptık" dedi.

Haber Merkezi AA
Bakan Murat Kurum
Bakan Murat Kurum

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 83 olduğunu bildirdi.

Kurum, "Bugüne kadar 4 bin 424 binada, 33 bin 434 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarını yaptık" şeklinde konuştu.

Kurum, "Acil, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 58'e ulaştı. Az hasarlı 397 bina, orta hasarlı 66 binamız var. Konteyner kent kurulum sürecini başlattık. Bayraklı'da 46 bin 300 metrekarelik alana bin kişilik konteyner kent kuruyoruz" ifadelerini kullandı.

İzmir'deki depremde can kaybı 83'e yükseldi
GÜNDEM
İzmir'deki depremde can kaybı 83'e yükseldi

"5 milyon lira daha yardım ödeneği aktaracağız"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da, "(İzmir'deki deprem) Sosyal yardım alanında geçen cuma 5 milyon lira kaynak aktarmıştık AFAD ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ödeneklerine ilaveten. İnşallah bugün bir 5 milyon lira daha yardım ödeneği aktaracağız" dedi.

Selçuk, "Kreşlerimiz ve anaokullarımız da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından öncelendi. Hasar tespiti tamamlanmış olan kreşlerimiz ve anaokullarımız hizmetlerine devam edecekler. Öncelikli olarak onların hasar tespitleri yapılacak" ifadelerini kullandı.

Selçuk, "Kamu misafirhanelerinde 7 bini aşkın kapasitemiz var. Bu rakam ihtiyaca göre daha da artırılacak. Kış geliyor, vatandaşlarımızı yurtlarda kalmaya yönlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

Elif bebeğin 65'inci saatte enkaz altından çıkarılma anı kamerada
OYNAT 00:59
Elif bebeğin 65'inci saatte enkaz altından çıkarılma anı kamerada
İzmir'deki Doğanlar Apartmanı enkazından yaklaşık 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif Perinçek, yaralı çıkarıldı. Arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği Bayraklı ilçesinde, depremin ardından geçen yaklaşık 65 saat sonra bir sevindirici haber daha geldi. Enkaz altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, alkışlarla enkazdan çıkarıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Elif bebek, enkaz altından yaralı kurtarılan 106'ıncı kişi oldu.


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