Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Marmara Denizi'nde 4 bin 929 metreküp müsilaj topladık

CHP’li Beylikdüzü Belediyesi’nin sokakları temizlenmemesine vatandaş isyan etti: Ellerim kırılsaydı da oy vermeseydim

İstanbul'da CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'nin sokakları temizlememesi ve etrafın toz toprakla kaplanmasına bir vatandaş çektiği videoyla tepki gösterdi.



CHP'ye oy verdiği için pişman olduğunu söyleyen vatandaş, 'Seçimden önce güzel vaatler veriyorsunuz. Siz kendi mahallenizi bile temizlemiyorsunuz. Artık burama kadar geldi. CHP'ye hayatım boyunca bir oy verdim. Ellerim kırılsaydı da oy vermeseydim' dedi.