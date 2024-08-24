Çevrimiçi zehir tacirlerine 11 ilde darbe: 100 kişi tutuklandı

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Asos, Gara ve Metina bölgelerinde 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB paylaşımda, "Cesur, Kararlı ve Muktedir! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Asos, Gara ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 16 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz!" ifadeleri kullanıldı.