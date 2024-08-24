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Çevrimiçi zehir tacirlerine 11 ilde darbe: 100 kişi tutuklandı

Eskişehir merkezli 11 ilde düzenlenen 'NARKOÇELİK-34' operasyonlarında, internet üzerinden uyuşturucu madde satışı yaparak, ücretini kripto parayla aldıkları tespit edilen 100 kişi tutuklandı.

Lokman Özdemir
07:58 - 24/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 08:18 - 24/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
'NARKOÇELİK-34' operasyonları
'NARKOÇELİK-34' operasyonları

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Eskişehir merkezli Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Manisa, Çanakkale, Hatay, Şanlıurfa, Osmaniye ve Diyarbakır olmak üzere 11 ilde; 150 ekip, 500 personel, 11 narkotik dedektör köpeği ve Hava destekli unsurların katılımıyla 74 farklı adrese “NARKOÇELİK-34” operasyonları düzenlendi.



100 kişi tutuklandı


Operasyonlarda internet üzerinden uyuşturucu madde satışı yaparak, ücretini kripto parayla aldıkları tespit edilen 103 şüpheli zehir taciri yakalandı. Yakalananlardan 100'ü tutuklandı.


NARKOÇELİK-34 operasyonlarında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tek operasyonda 100 tutuklama ile yüzde 97 oranında başarıya ulaşıldı.





#Eskişehir
#NARKOÇELİK
#uyuşturucu
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