Ceyhan Belediyesi'ndeki operasyondan yeni detaylar: Rüşvet karşılığı iskan verilmiş

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Adalet Bakanı Gül'den Gaziantep'teki faciayla ilgili ilk açıklama: Patlamayla ilgili iki savcı görevlendirildi

Gaziantep'te özel bir hastanenin Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde oksijen tüpünün patlaması sonrası çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, incelemelerde bulunmak üzere kente geldi. Burada açıklama yapan Bakan Koca, "Olayla ilgili inceleme hem başsavcılıkça hem de bakanlık olarak başlatıldı. Bu anlamda herhangi bir sorun ve aksaklık, kusur tespit edildiğinde vatandaşımız emin olsun yapılması gereken ne ise yapılacaktır." dedi. Bakan Gül ise patlamayla ilgili iki savcının görevlendirildiğini belirterek, "İki savcı tüm süreci yakından soruşturmak için görevlendirildi" ifadelerini kullandı.