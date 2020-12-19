Ceyhan Belediyesi'ndeki operasyondan yeni detaylar: Rüşvet karşılığı iskan verilmiş

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve irtikap' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle mazbatası geçen mart ayında iptal edilen eski belediye başkanı Kadir Aydar'ın da aralarında olduğu 23 kişi gözaltına alınmıştı.
Şüphelilere, 'usülsüzlük, mühür kaldırmak, kaçak yapılara rüşvet karşılığı göz yummak, iskanı olmayan binalara rüşvet karşılığı iskan vermek, Ceyhan Belediyespor'a usulsüz bağış yapılmasını sağlamak' suçlamaları yöneltildiği öğrenildi.
Gözaltına alınan, CHP'li eski belediye başkanı Kadir Aydar'ın talimatları doğrultusunda, İmar ve Şehircilik Müdürü Gül Derya Demir'in de aralarında bulunduğu şüphelilerin, 'imar durumu ile ruhsattaki eksiklikleri' gerekçe gösterip, rüşvet talebinde bulundukları belirtildi.
Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.