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Gündem Ceyhan Belediyesindeki operasyondan yeni detaylar Rüşvet karşılığı iskan verilmiş
ADANA

Ceyhan Belediyesi'ndeki operasyondan yeni detaylar: Rüşvet karşılığı iskan verilmiş

Adana'da yürütülen rüşvet soruşturmasının detayları ortaya çıkmaya başladı. Gözaltına alınan, CHP'li eski belediye başkanı Kadir Aydar'ın talimatları doğrultusunda, İmar ve Şehircilik Müdürü Gül Derya Demir'in de aralarında bulunduğu şüphelilerin, 'imar durumu ile ruhsattaki eksiklikleri' gerekçe gösterip, rüşvet talebinde bulundukları öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.
Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve irtikap' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle mazbatası geçen mart ayında iptal edilen eski belediye başkanı Kadir Aydar'ın da aralarında olduğu 23 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilere, 'usülsüzlük, mühür kaldırmak, kaçak yapılara rüşvet karşılığı göz yummak, iskanı olmayan binalara rüşvet karşılığı iskan vermek, Ceyhan Belediyespor'a usulsüz bağış yapılmasını sağlamak' suçlamaları yöneltildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan eski CHP'li Başkan Aydar: Rüşvet almadım
GÜNDEM
Gözaltına alınan eski CHP'li Başkan Aydar: Rüşvet almadım

Gözaltına alınan, CHP'li eski belediye başkanı Kadir Aydar'ın talimatları doğrultusunda, İmar ve Şehircilik Müdürü Gül Derya Demir'in de aralarında bulunduğu şüphelilerin, 'imar durumu ile ruhsattaki eksiklikleri' gerekçe gösterip, rüşvet talebinde bulundukları belirtildi.

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

Adana'nın Ceyhan Belediyesi'nde rüşvet operasyonu
GÜNDEM
Adana'nın Ceyhan Belediyesi'nde rüşvet operasyonu

Ceyhan'da rüşvet operasyonu: CHP'li başkan Kadir Aydar ve 22 kişi için gözaltı kararı
OYNAT 00:59
Ceyhan'da rüşvet operasyonu: CHP'li başkan Kadir Aydar ve 22 kişi için gözaltı kararı
Adana'da yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında Ceyhan İlçesi Belediyesine şafak vakti baskın düzenlendi. Rüşvet operasyonunda CHP'li Başkan Kadir Aydar'ın da bulunduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan zanlılar. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumuna getirilmeye başlandı.


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