Gündem Ceyhan Belediyesine yapılan rüşvet operasyonunda gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi
ADANA

Ceyhan Belediyesi'ne yapılan rüşvet operasyonunda gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi

Adana'da yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında, aralarında eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın da bulunduğu 17 zanlı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Ceyhan Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerden 6’sı savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Haber Merkezi İHA
Zanlılar adliyeye sevk edildi.
Zanlılar adliyeye sevk edildi.

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, görevden alınan eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın talimatlarıyla aralarında Ceyhan Belediyesi İmar Müdürü Gülden Derya D.’nin de bulunduğu Ceyhan Belediyesinde görev yapan bir kısım şüphelilerin ilçedeki iş insanlarından imar ve ruhsatla ilgili eksiklikler gerekçe gösterilerek rüşvet talebinde bulundukları iddiaları üzerine soruşturma başlatılmıştı.

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Şüphelilerden 6’sı serbest bırakıldı

Adana Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan 17 zanlı sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Ceyhan Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden 6’sı savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adana'nın Ceyhan Belediyesi'nde rüşvet operasyonu
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