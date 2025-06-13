Ceyhan ve Seyhan belediyelerinin başkan vekillerini seçeceği tarih belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tutuklandı. İçişleri Bakanlığı oluruyla da Aydar ve Tekin geçici olarak görevlerinden uzaklaştırıldı. Her iki belediye için başkan vekili seçimlerinin 17 Haziran 2025'te yapılacağı bildirildi.