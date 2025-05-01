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Cezaevinden izinli çıktı, polisten kaçmak isterken uyuşturucuyla yakalandı

Cezaevinden izinli çıktı, polisten kaçmak isterken uyuşturucuyla yakalandı

23:401/05/2025, Perşembe
DHA
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Cezaevinden izinli çıktı, polisten kaçmak isterken uyuşturucuyla yakalandı
Cezaevinden izinli çıktı, polisten kaçmak isterken uyuşturucuyla yakalandı

Kayseri'de, ‘dur' ihtarına uymayan minibüsün sürücüsü polisin takibiyle yakalandı. Ehliyeti olmayan ve bir miktar uyuşturucu maddeyle yakalanan sürücü Hasan Ç.'nin cezaevinden bir haftalığına izinli çıktığı öğrenildi.

Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Nil Caddesi'nde denetim yapan Yunus timleri, Hasan Ç. yönetimindeki 38 AKM 755 plakalı minibüsü durdurmak istedi. ‘Dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Minibüs, polisin yaklaşık 5 dakika süren takibi sonucu Saadet Caddesi'nde durduruldu. Minibüste yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan Hasan Ç., polis merkezine götürüldü.


Öte yandan, Hasan Ç.'nin cezaevinden bir haftalığına izinli çıktığı ve ehliyetinin de olmadığı öğrenildi.




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